Kiedy Tarnowska odpadała z "Tańca z Gwiazdami", Bagiego nie było obok! Tak zareagował na werdykt jury

8. odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Uczestnicy wzięli udział w tanecznym turnieju boogie-woogie, w którym do wygrania był immunitet. Szczęśliwcem okazał się Piotr Gumulec. Aktor kabaretowy nie podlegał ocenie i awansował wprost do 9. odcinka. Największym zaskoczeniem okazała się jednak dogrywka, w której zmierzyły się trzy pary: Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem, Jasper Sołtysiewicz z Darią Sytą-Grobelną oraz Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska. Decyzją jurorów z formatem pożegnali się ci ostatni, co wywołało burzę w mediach społecznościowych.

Tarnowska odpadła, a Bagiego nie było w studiu!

Akurat tego feralnego dla niej dnia Magda Tarnowska nie mogła liczyć na obecność swojego ukochanego Bagiego w studiu "Tańca z Gwiazdami". Popularny influencer przebywał akurat w Barcelonie, gdzie śledził na żywo przebieg meczu FC Barcelona z Realem Madryt. Topowy twórca zareagował jednak na przykre wieści z Polski. Na jego kanale nadawczym pojawił się stosowny komunikat.

TZG Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Bagi reaguje na odpadnięcie Madzi z "Tańca z Gwiazdami"

Przez cały okres "Tańca z Gwiazdami" Magda Tarnowska mogła liczyć na wsparcie swojego ukochanego, którego poznała przecież na tym samym parkiecie. Bagi regularnie pojawiał się na widowni, by wspierać tancerkę i jej partnera tanecznego Dominika Smaruja. Niestety, ze względu na zobowiązania zawodowe, influencera zabrakło, gdy jego dziewczyna żegnała się z formatem. 25-latek przebywał akurat w Barcelonie, na meczu FC Barcelony i Realu Madryt. Śledził natomiast przebieg show i kibicował parze z numerkiem 11. Gdy tylko dowiedział się o werdykcie, zamieścił reakcję na kanale nadawczym na Instagramie.

COOOO - napisał, dołączając wylewającą morze łez emotikonę.