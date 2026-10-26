Kiedy Tarnowska odpadała z "Tańca z Gwiazdami", Bagiego nie było obok! Tak zareagował na werdykt jury

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-26 12:45

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen zwrotów akcji. Z programem ostatecznie pożegnali się Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Para odpadła w dogrywce, a o ich eliminacji zadecydowali jurorzy. Tancerka nie mogła tego dnia liczyć na wsparcie ukochanego. Bagi szalał w najlepsze na meczu Barcelony. Szybko zareagował jednak na decyzję jury.

8. odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Uczestnicy wzięli udział w tanecznym turnieju boogie-woogie, w którym do wygrania był immunitet. Szczęśliwcem okazał się Piotr Gumulec. Aktor kabaretowy nie podlegał ocenie i awansował wprost do 9. odcinka. Największym zaskoczeniem okazała się jednak dogrywka, w której zmierzyły się trzy pary: Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem, Jasper Sołtysiewicz z Darią Sytą-Grobelną oraz Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska. Decyzją jurorów z formatem pożegnali się ci ostatni, co wywołało burzę w mediach społecznościowych

Tarnowska odpadła, a Bagiego nie było w studiu!

Akurat tego feralnego dla niej dnia Magda Tarnowska nie mogła liczyć na obecność swojego ukochanego Bagiego w studiu "Tańca z Gwiazdami". Popularny influencer przebywał akurat w Barcelonie, gdzie śledził na żywo przebieg meczu FC Barcelona z Realem Madryt. Topowy twórca zareagował jednak na przykre wieści z Polski. Na jego kanale nadawczym pojawił się stosowny komunikat.

TZG Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Bagi reaguje na odpadnięcie Madzi z "Tańca z Gwiazdami"

Przez cały okres "Tańca z Gwiazdami" Magda Tarnowska mogła liczyć na wsparcie swojego ukochanego, którego poznała przecież na tym samym parkiecie. Bagi regularnie pojawiał się na widowni, by wspierać tancerkę i jej partnera tanecznego Dominika Smaruja. Niestety, ze względu na zobowiązania zawodowe, influencera zabrakło, gdy jego dziewczyna żegnała się z formatem. 25-latek przebywał akurat w Barcelonie, na meczu FC Barcelony i Realu Madryt. Śledził natomiast przebieg show i kibicował parze z numerkiem 11. Gdy tylko dowiedział się o werdykcie, zamieścił reakcję na kanale nadawczym na Instagramie. 

COOOO - napisał, dołączając wylewającą morze łez emotikonę. 

Magdalena Tarnowska i Dominik Smaruj w tańcu. Na miniaturowym zdjęciu tancerka przytula się do innej osoby. Szczegóły w Eska.
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