Kibicie psioczą na mundial 2026. Finał imprezy w atmosferze skandalu

Można by pomyśleć, że występy takich gwiazd jak Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber czy BTS wywołają jedynie pozytywne reakcje. W końcu mamy do czynienia z największymi gwiazdami na świecie! Kibice piłki nożnej są jednak dużo bardziej wybredni i zamiast rozpraszać się koncertami zagranicznych sław, wolą skupić jedynie na emocjach sportowych, jakie gwarantują im profesjonalni zawodnicy. Pomysł FIFA, by po raz pierwszy w historii zaserwować tzw. halftime show w przerwie między meczem, nie spotkał się z entuzjazmem internautów.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 z halftime show

Finał Mistrzostw Świata 2026, który zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey i w którym zmierzą się zespoły Argentyny i Hiszpanii, będzie różnić się od poprzednich odsłon tego wydarzenia. Przedstawiciele FIFA zainspirowali się Super Bowl i zadecydowali o wprowadzeniu muzycznego przerywnika. W line-upie pojawiają się m.in. Madonna, Justin Bieber, BTS oraz Shakira. Fani popu pewnie się cieszą, a słupki oglądalność wzrosną. Wielbiciele imprezy nie są jednak zachwyceni takim obrotem spraw.

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Sporo kibiców piłkarskich jest oburzonych decyzją FIFA. Pod ogłoszeniami artystów nie brakuje krytycznych komentarzy. Zdaniem fanów piłki nożnej wprowadzenie występów muzycznych niepotrzebnie rozbija klimat wydarzenia. Dodatkowo - za bardzo przypomina Halftime Show podczas amerykańskich rozgrywek Super Bowl. Krytycznych słów było tak dużo, że pod postami z kolejnymi ogłoszeniami zablokowano możliwość wyrażania swoich opinii.

To jednak nie wszystko! Oprócz halftime show jest też osobna ceremonia zamknięcia przed meczem z udziałem innych gwiazd: Robbiego Williamsa, Laury Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed, Toma Cruise'a i Post Malone.