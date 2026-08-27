Tak zaczynał karierę Andrzej Chyra. Jedna rola otworzyła mu drzwi do sławy

Andrzej Chyra to dziś jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina, jednak jego droga na szczyt nie była błyskawiczna. Urodzony 27 sierpnia 1964 roku w Gryfowie Śląskim, od początku wiązał swoją przyszłość ze sceną. W 1987 roku ukończył Wydział Aktorski w warszawskiej Akademii Teatralnej, a kilka lat później, w 1994 roku, także Wydział Reżyserii na tej samej uczelni. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1993 roku w filmie "Kolejność uczuć", jednak prawdziwym przełomem okazała się rola, która na zawsze zapisała się w historii polskiej kinematografii. Mowa o postaci Gerarda w kultowym filmie "Dług" Krzysztofa Krauzego z 1999 roku. To właśnie ta kreacja bezwzględnego gangstera przyniosła mu pierwszą w karierze nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i otworzyła drzwi do największych produkcji.

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Role, które wstrząsnęły Polską. Te kreacje Andrzeja Chyry przeszły do historii

Po sukcesie "Długu" kariera Andrzeja Chyry nabrała zawrotnego tempa. Aktor udowodnił, że potrafi wcielić się w każdą, nawet najbardziej skomplikowaną postać. Widzowie zapamiętali go z wielu wybitnych ról, które często budziły kontrowersje i zmuszały do refleksji. Do najważniejszych z nich należą:

Lucjan Bohme w filmie "Komornik" (2005) - za tę rolę ponownie otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni oraz Orła.

(2005) - za tę rolę ponownie otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni oraz Orła. Adaś Miauczyński w "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" (2006) - w filmie Marka Koterskiego pokazał zupełnie inne, niezwykle wrażliwe oblicze.

(2006) - w filmie Marka Koterskiego pokazał zupełnie inne, niezwykle wrażliwe oblicze. Porucznik Jerzy w "Katyniu" (2007) - rola w oscarowym dziele Andrzeja Wajdy.

(2007) - rola w oscarowym dziele Andrzeja Wajdy. Ksiądz Adam w filmie "W imię..." (2013) - kolejna odważna i nagradzana kreacja, tym razem w obrazie Małgorzaty Szumowskiej.

Chyra to jednak nie tylko aktor filmowy. Od lat jest związany z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie stworzył niezapomniane kreacje w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. Z powodzeniem próbował także swoich sił jako reżyser operowy, za co również był wielokrotnie nagradzany.

Charyzma, talent i prawda ekranu. Dlaczego widzowie pokochali Andrzeja Chyrę?

Andrzej Chyra jest ceniony przez widzów i krytyków za niezwykłą autentyczność i odwagę w doborze ról. Słynie z kreacji postaci niejednoznacznych, targanych wewnętrznymi konfliktami. Jego charakterystyczna charyzma, głęboki głos i umiejętność całkowitego zatracenia się w roli sprawiają, że każda jego postać jest wiarygodna i zapada w pamięć. Aktor nie boi się trudnych tematów i wymagających wyzwań, dzięki czemu od lat utrzymuje status jednego z najważniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia.

Trudno go rozpoznać na starych zdjęciach. Zobacz, jak przez lata zmieniał się Andrzej Chyra

Przez ponad trzy dekady obecności na ekranach Andrzej Chyra przeszedł imponującą metamorfozę. Na początku kariery, w latach 90., był szczupłym, gładko ogolonym mężczyzną o chłopięcej urodzie. Z biegiem lat jego wizerunek nabierał dojrzałości i charakteru. Aktor wielokrotnie zmieniał się fizycznie na potrzeby ról, nie bojąc się eksperymentować z wagą czy fryzurą. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczna siwa broda i włosy, które dodają mu powagi i podkreślają jego artystyczną duszę. Patrząc na jego zdjęcia z przeszłości, trudno uwierzyć, że to ten sam człowiek. Jego przemiana jest najlepszym dowodem na upływający czas i bogactwo zawodowych doświadczeń.

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Jego życie uczuciowe budziło emocje. Prywatne oblicze aktora

Życie prywatne Andrzeja Chyry od zawsze interesowało media, choć on sam rzadko o nim opowiada. W przeszłości był mężem reżyserki castingu Marty Kownackiej. Później przez wiele lat tworzył głośny i szeroko komentowany związek z aktorką Magdaleną Cielecką. Prawdziwą rewolucję w jego życiu przyniosła jednak późna decyzja o ojcostwie. W 2015 roku, w wieku 51 lat, aktor po raz pierwszy został ojcem. Na świat przyszedł jego syn Tadeusz, którego mamą jest była partnerka artysty, Paulina Jaroszewicz. Ta rola okazała się dla niego jedną z najważniejszych w życiu.

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Andrzej Chyra?

Mimo upływu lat Andrzej Chyra pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jego kalendarz jest wypełniony po brzegi, a on sam wciąż poszukuje nowych artystycznych wyzwań. W ostatnich latach można go było oglądać w wielu głośnych produkcjach, takich jak serial "Sortownia" z 2023 roku, gdzie wcielił się w rolę lekarza z SOR-u, czy film "Kulej. Dwie strony medalu" z 2024 roku, w którym zagrał legendarnego trenera Feliksa Stamma. Aktor wciąż jest aktywny na deskach Nowego Teatru w Warszawie i nieustannie udowadnia, że w jego aktorskim słowniku nie ma słowa "niemożliwe".