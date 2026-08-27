Tak na początku kariery wyglądał Andrzej Chyra. Dziś trudno go rozpoznać na starych zdjęciach

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-08-27 5:20

Większość kojarzy go dziś z charakterystyczną fryzurą i głębokim spojrzeniem. Jednak Andrzej Chyra, urodzony 27 sierpnia 1964 roku, na początku swojej kariery wyglądał zupełnie inaczej. Jego metamorfoza jest jedną z najbardziej zaskakujących w polskim kinie.

Tak zaczynał karierę Andrzej Chyra. Jedna rola otworzyła mu drzwi do sławy

Andrzej Chyra to dziś jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina, jednak jego droga na szczyt nie była błyskawiczna. Urodzony 27 sierpnia 1964 roku w Gryfowie Śląskim, od początku wiązał swoją przyszłość ze sceną. W 1987 roku ukończył Wydział Aktorski w warszawskiej Akademii Teatralnej, a kilka lat później, w 1994 roku, także Wydział Reżyserii na tej samej uczelni. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1993 roku w filmie "Kolejność uczuć", jednak prawdziwym przełomem okazała się rola, która na zawsze zapisała się w historii polskiej kinematografii. Mowa o postaci Gerarda w kultowym filmie "Dług" Krzysztofa Krauzego z 1999 roku. To właśnie ta kreacja bezwzględnego gangstera przyniosła mu pierwszą w karierze nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i otworzyła drzwi do największych produkcji.

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Role, które wstrząsnęły Polską. Te kreacje Andrzeja Chyry przeszły do historii

Po sukcesie "Długu" kariera Andrzeja Chyry nabrała zawrotnego tempa. Aktor udowodnił, że potrafi wcielić się w każdą, nawet najbardziej skomplikowaną postać. Widzowie zapamiętali go z wielu wybitnych ról, które często budziły kontrowersje i zmuszały do refleksji. Do najważniejszych z nich należą:

  • Lucjan Bohme w filmie "Komornik" (2005) - za tę rolę ponownie otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni oraz Orła.
  • Adaś Miauczyński w "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" (2006) - w filmie Marka Koterskiego pokazał zupełnie inne, niezwykle wrażliwe oblicze.
  • Porucznik Jerzy w "Katyniu" (2007) - rola w oscarowym dziele Andrzeja Wajdy.
  • Ksiądz Adam w filmie "W imię..." (2013) - kolejna odważna i nagradzana kreacja, tym razem w obrazie Małgorzaty Szumowskiej.

Chyra to jednak nie tylko aktor filmowy. Od lat jest związany z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie stworzył niezapomniane kreacje w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. Z powodzeniem próbował także swoich sił jako reżyser operowy, za co również był wielokrotnie nagradzany.

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Andrzej Chyra jest ceniony przez widzów i krytyków za niezwykłą autentyczność i odwagę w doborze ról. Słynie z kreacji postaci niejednoznacznych, targanych wewnętrznymi konfliktami. Jego charakterystyczna charyzma, głęboki głos i umiejętność całkowitego zatracenia się w roli sprawiają, że każda jego postać jest wiarygodna i zapada w pamięć. Aktor nie boi się trudnych tematów i wymagających wyzwań, dzięki czemu od lat utrzymuje status jednego z najważniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia.

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Trudno go rozpoznać na starych zdjęciach. Zobacz, jak przez lata zmieniał się Andrzej Chyra

Przez ponad trzy dekady obecności na ekranach Andrzej Chyra przeszedł imponującą metamorfozę. Na początku kariery, w latach 90., był szczupłym, gładko ogolonym mężczyzną o chłopięcej urodzie. Z biegiem lat jego wizerunek nabierał dojrzałości i charakteru. Aktor wielokrotnie zmieniał się fizycznie na potrzeby ról, nie bojąc się eksperymentować z wagą czy fryzurą. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczna siwa broda i włosy, które dodają mu powagi i podkreślają jego artystyczną duszę. Patrząc na jego zdjęcia z przeszłości, trudno uwierzyć, że to ten sam człowiek. Jego przemiana jest najlepszym dowodem na upływający czas i bogactwo zawodowych doświadczeń.

Aktor Andrzej Chyra w beżowym płaszczu i z niebieską chustą na szyi. O jego metamorfozie przeczytasz w serwisie Eska.
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Jego życie uczuciowe budziło emocje. Prywatne oblicze aktora

Życie prywatne Andrzeja Chyry od zawsze interesowało media, choć on sam rzadko o nim opowiada. W przeszłości był mężem reżyserki castingu Marty Kownackiej. Później przez wiele lat tworzył głośny i szeroko komentowany związek z aktorką Magdaleną Cielecką. Prawdziwą rewolucję w jego życiu przyniosła jednak późna decyzja o ojcostwie. W 2015 roku, w wieku 51 lat, aktor po raz pierwszy został ojcem. Na świat przyszedł jego syn Tadeusz, którego mamą jest była partnerka artysty, Paulina Jaroszewicz. Ta rola okazała się dla niego jedną z najważniejszych w życiu.

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Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Andrzej Chyra?

Mimo upływu lat Andrzej Chyra pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jego kalendarz jest wypełniony po brzegi, a on sam wciąż poszukuje nowych artystycznych wyzwań. W ostatnich latach można go było oglądać w wielu głośnych produkcjach, takich jak serial "Sortownia" z 2023 roku, gdzie wcielił się w rolę lekarza z SOR-u, czy film "Kulej. Dwie strony medalu" z 2024 roku, w którym zagrał legendarnego trenera Feliksa Stamma. Aktor wciąż jest aktywny na deskach Nowego Teatru w Warszawie i nieustannie udowadnia, że w jego aktorskim słowniku nie ma słowa "niemożliwe".

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