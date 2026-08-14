Katarzyna Figura potwierdza trzecią część "Kilera". Dostała nowy scenariusz

Katarzyna Figura namawiała reżysera na stworzenie filmu "Kiler-ka"

Produkcja "Kiler" z 1997 roku oraz o dwa lata młodszy "Kiler-ów 2-óch" stanowią absolutny fundament polskiej komedii i dumnie stoją w jednym rzędzie z filmem "Chłopaki nie płaczą". Twarzą tych znanych dzieł Juliusza Machulskiego została Katarzyna Figura, która świetnie wcieliła się w Ryszardę Siarzewską, partnerkę gangstera "Siary". Gwiazda po latach przyznała, że miała plan na stworzenie kolejnej części z Rysią na pierwszym planie.

Gwiazda gościła w podcaście "Kultowe Polskie Komedie", gdzie opowiedziała o pewnym wydarzeniu z przeszłości. Podczas jednego z premierowych pokazów filmowych przekazała Juliuszowi Machulskiemu koncepcję nowej odsłony. Projekt miał nosić tytuł "Kiler-ka".

Od lat marzyło mi się, żeby powstała trzecia część "Kilera". Nawet pamiętam, że kilkanaście lat temu podpowiadałam Julkowi [...] "słuchaj, to może być 'Kiler-ka', żeby Rysia stała się główną postacią. Ale jakoś to nie chwyciło [śmiech].

“Kiler” czy “Kiler-ów 2-óch”? Rozpoznaj film po cytacie Pytanie 1 z 10 Co ty wiesz o zabijaniu?! Ty stara dupa jesteś! “Kiler” “Kiler-ów 2-óch” Następne pytanie

Prace nad filmem "Kiler 3" trwają. Katarzyna Figura komentuje

W trakcie nagrywania podcastu poruszono temat ewentualnego filmu "Kiler 3", który czeka tylko na sfinansowanie. Katarzyna Figura zdradziła, że twórcy skontaktowali się z nią bezpośrednio, a wizja ponownego zagrania Ryszardy mocno ją ucieszyła. Zaraz potem dowiedziała się o braku Machulskiego na stołku reżysera.

Od razu zadzwoniłam do Julka, bo to nie od niego dostałam telefon, tylko z produkcji filmu. Julek powiedział, że na pewno nie będzie tego reżyserował, że będzie jakby takim producentem, znaczy opiekunem artystycznym, ale nie będzie reżyserował. Nie wiem dlaczego, ale tak czy inaczej ucieszyłam się, dostałam scenariusz - powiedziała aktorka.

Aktorka otwarcie przyznała, że scenarzyści wykonali świetną pracę nad jej rolą. „aZaskoczyło mnie rozwinięcie postaci Ryszardy, ale zaskoczyło mnie na »tak«, że ona przez te kilkanaście lat tak jakoś ewoluowała. Bardzo ewoluowała. Nie mówię, że Rysia była jakimś... Ona była zabawna, ale była też bardzo sprytna. Na pewno posiadała inteligencję. Tutaj bardzo ciekawie się to rozwinęło” - skomentowała zachwycona Katarzyna Figura.

PRZECZYTAJ TEŻ: Anna Dymna dostaje okrutne wiadomości. Ludzie pytają: "to pani jeszcze żyje?"

Wciąż jednak brakuje pewności co do powstania filmu "Kiler 3" oraz sposobu zastąpienia zmarłych Janusza Rewińskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego. Gwiazda nie podała precyzyjnego terminu, w którym otrzymała tekst. Zaznaczyła tylko, że wszystko zatrzymało się na czytaniu dokumentu i wciąż nie ma gwarancji zebrania funduszy na realizację dzieła.

Niestety nie weszliśmy w zdjęcia, zdjęcia nie zostały rozpoczęte, więc może, z wielką nadzieją czekam. Ale może nigdy do tego nie dojdzie. Liczę na to. Nie wiem, ja jestem tylko aktorką - skwitowała.