Szczęśliwa Aryna Sabalenka z maleństwem. Tenisistka pokazała urocze zdjęcia

Białoruska tenisistka wraca do rywalizacji w Indian Wells po porażce w finale Australian Open.

Jako turniejowa "jedynka", zawodniczka z Mińska została rozlosowana w górnej połówce drabinki.

Przed pierwszym meczem Aryna Sabalenka przedstawiła fanom swojego nowego czworonożnego przyjaciela o imieniu Ash.

o imieniu Ash. Fotografie uroczego psa i jego właścicieli można zobaczyć w mediach społecznościowych gwiazdy i naszej galerii.

Powrót Aryny Sabalenki na korty w Indian Wells

Od momentu, gdy Białorusinka ostatni raz pojawiła się na korcie, minęło już kilka tygodni. Fani pamiętają jej bolesną porażkę z Jeleną Rybakiną 31 stycznia w finale Australian Open, gdzie uległa rywalce w trzech setach. Teraz jednak liderka rankingu WTA jest gotowa do walki w Indian Wells, gdzie jako najwyżej rozstawiona zawodniczka pierwszą rundę ma wolną. Jej inauguracyjny pojedynek odbędzie się przeciwko Alycii Parks lub jednej z kwalifikantek. Drabinka turniejowa nie jest dla niej łaskawa, gdyż na drodze do tytułu mogą stanąć takie gwiazdy jak Naomi Osaka, Amanda Anisimova czy Coco Gauff. Zanim jednak emocje sportowe sięgną zenitu, tenisistka skupia się na radosnych chwilach z nowym domownikiem.

Iga Świątek poznała datę pierwszego meczu. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis pokazali nowego psa

Szczęśliwa zawodniczka podzieliła się nowiną w mediach społecznościowych, pisząc: „Mój zespół właśnie się powiększył. Poznajcie wszyscy Ash!”. Do wpisu dołączyła serię uroczych fotografii przedstawiających pieska rasy Cavalier King Charles Spaniel. Na opublikowanych zdjęciach widać, jak małym czworonogiem czule opiekują się zarówno Aryna, jak i jej partner, Georgios Frangulis. Wygląda na to, że para podjęła wspólną decyzję o powiększeniu „rodziny”, a Ash prawdopodobnie będzie towarzyszył im podczas licznych podróży po świecie związanych z tenisowym kalendarzem.

Rywalizacja w głównej drabince kalifornijskiego turnieju rusza w środę, 4 marca. Kibice będą musieli jednak poczekać co najmniej do piątku, 6 marca, aby zobaczyć w akcji największe gwiazdy, w tym Sabalenkę oraz Igę Świątek, które rozpoczynają zmagania od drugiej rundy. Warto dodać, że rozstawiona z numerem drugim Polka zmierzy się na otwarcie z Francescą Jones lub zawodniczką z eliminacji. Co ciekawe, w tej samej połówce drabinki co raszynianka znalazła się również jej wielka rywalka, Jelena Rybakina.