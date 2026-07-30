Anita Szewczyk w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka, która chce pracować w ważnych służbach?

Od biura rachunkowego do munduru: niezwykły plan na przyszłość

Anita Szewczyk to 21-latka, która z pełną świadomością i dyscypliną buduje swoją ścieżkę zawodową. Mimo młodego wieku reprezentantka Małopolski stawia przed sobą bardzo konkretne wyzwania. Zdecydowała się na studia z zakresu zarządzania na WSKZ we Wrocławiu, jednocześnie zdobywając praktyczne doświadczenie w dwóch różnych branżach – pracuje jako sekretarka medyczna i specjalistka ds. zdalnej obsługi w biurze rachunkowym. Jej świetna organizacja czasu sprawia, że potrafi bez problemu pogodzić codzienne obowiązki z wymagającym grafikiem przygotowań do ogólnopolskiego finału Miss Polski.

Jej ostatecznym celem zawodowym nie jest jednak świat mediów czy korporacji. Anita marzy o założeniu munduru i podjęciu służby w strukturach celno-skarbowych. Głęboki szacunek do tego typu zawodu wyniosła z domu rodzinnego, ponieważ jej ojciec również jest funkcjonariuszem. Dziewczyna otwarcie mówi, że chce walczyć z przemytem i nielegalnymi działaniami gospodarczymi. Zależy jej na pracy, która ma realny, namacalny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność kraju. Pokazuje tym samym, że we współczesnych konkursach liczy się przede wszystkim silny charakter i pragmatyzm.

Z baletu na górskie szczyty, czyli życie bez ograniczeń

Zamiłowanie do wyzwań to jej znak rozpoznawczy. Anita przez lata trenowała taniec, zaczynając od klasycznego baletu, a następnie przechodząc płynnie do tańca współczesnego z elementami hip-hopu. Swój talent choreograficzny potwierdziła w 2020 roku, wygrywając konkurs dzięki własnoręcznie ułożonemu układowi. Aktywność fizyczna to zresztą stały element jej tygodnia. Dziewczyna ma na swoim koncie szkolny rekord w szybkim przepłynięciu dystansu jednego kilometra, a ostatnio zafascynowała się sportowym strzelectwem.

Prawdziwym żywiołem Anity są jednak górskie wędrówki, do których podchodzi w niezwykle spontaniczny sposób. Jak sama przyznaje, potrafi w środku nocy wsiąść w samochód, by z samego rana podziwiać wschód słońca z ulubionego szczytu. Wśród bliskich zyskała żartobliwe miano „niezniszczalnej”. Wszystko za sprawą specyficznej cechy jej organizmu – zaburzeń czucia głębokiego, przez które odczuwa ból związany ze skręceniami czy złamaniami w znacznie mniejszym stopniu niż przeciętny człowiek. Przez życie kroczy z prostą dewizą: „Żyje się tylko raz, każdy dzień powinien być wartościowy”.

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Społeczna wrażliwość i wsparcie dla słabszych

Swoją pozycję finalistki i rosnące zasięgi Anita pragnie przekuwać w realne wsparcie dla innych. Młoda Małopolanka zainicjowała autorski projekt o nazwie „Zjednoczeni – Różnorodni”, którego głównym celem jest budowanie społecznej tolerancji dla ludzkiej inności. To nie tylko jednorazowa akcja – w planach 21-latki znajduje się założenie własnej, profesjonalnej fundacji, która będzie działać na rzecz osób w spektrum autyzmu, pomagając im odnaleźć się w codziennej rzeczywistości.

Taka postawa idealnie wpisuje się w najnowsze standardy wyborów Miss Polski. Zamiast skupiać się wyłącznie na wyglądzie, kandydatki coraz częściej wykorzystują konkurs jako platformę do nagłaśniania istotnych problemów społecznych. Anita Szewczyk nie czeka biernie na to, co przyniesie przyszłość – bierze sprawy w swoje ręce, udowadniając każdego dnia, że o sile i wartości kobiety świadczą przede wszystkim jej działania na rzecz drugiego człowieka.

Czy reprezentantka Małopolski sięgnie po upragnioną koronę?

O tym, czy niezwykła ambicja i charyzma Anity Szewczyk zapewnią jej ostateczne zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Wielki finał 37. edycji Festiwalu Piękna odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, a jego areną po raz kolejny będzie urokliwy Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. O prestiżowy tytuł, wspaniałą koronę oraz nagrodę o wartości 100 000 złotych powalczą 24 wyjątkowe kandydatki z całej Polski. Transmisja z gali rozpocznie się punktualnie o 19:55 na antenie Telewizji Polsat.

Widzów czeka wieczór pełen fenomenalnych wrażeń i najwyższej jakości rozrywki. Widowisko wyreżyseruje Joanna Majorkiewicz, a za doskonałe układy choreograficzne zadba Anna Bubnowska. W roli gospodyń wieczoru wystąpią Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska, natomiast o oprawę muzyczną zadbają giganci polskiej sceny: Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz słynny chór Sound'n'Grace. O losach dziewczyn zdecyduje jury, w którym zasiądzie m.in. Ida Nowakowska oraz nowi Miss i Mister Supranational 2026. Momentem kulminacyjnym będzie chwila, w której ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, przekaże koronę swojej następczyni. Czy trafi ona do pracowitej 21-latki z Bukowna?