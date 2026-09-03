Dramat Agaty Wróbel. Jej partner, Colin Anderson, zmarł nagle w wieku 49 lat

Agata Wróbel przeżywa teraz osobistą tragedię po latach trudnych zmagań ze zdrowiem i finansami.

ze zdrowiem i finansami. W wieku 49 lat zmarł nagle jej partner Colin Anderson, stanowiący dla niej największe wsparcie .

. Przeczytaj, z jak ogromnym dramatem mierzy się medalistka olimpijska po tym druzgocącym ciosie.

Ukochany Agaty Wróbel, Colin Anderson, nie żyje

Agata Wróbel przekazała smutne wieści dotyczące śmierci swojego życiowego partnera. Colin Anderson odszedł 2 września, mając zaledwie 49 lat, a para tworzyła związek od 2007 roku. To właśnie on był jej największym wsparciem w najtrudniejszych chwilach, gdy borykała się z wieloma problemami.

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Ich znajomość rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii, dokąd sportsmenka postanowiła wyemigrować po zawieszeniu swojej sportowej kariery. Anderson dzielił z nią zamiłowanie do sportów siłowych, sam również trenując jako strongman. Mimo wcześniejszych planów związanych z życiem na obczyźnie para postanowiła wrócić do Polski. Teraz jednak była sztangistka przeżywa najcięższe chwile, tracąc najbliższego sobie człowieka.

Życie Agaty Wróbel pełne wielkich sportowych sukcesów i osobistych dramatów

Losy Agaty Wróbel mogłyby posłużyć za filmowy scenariusz, w którym wielkie sukcesy przeplatają się z licznymi dramatami. Fani byli z niej dumni, gdy wywalczyła srebro na igrzyskach w Sydney (2000 r.) i brązowy krążek w Atenach cztery lata później. Jako ikona podnoszenia ciężarów w Polsce sięgnęła także po mistrzostwo świata i trzy tytuły mistrzyni Europy.

Niestety, dalsze występy zostały przerwane przez poważne problemy zdrowotne, począwszy od wirusowego zapalenia wątroby. By odciąć się od rozgłosu, wyjechała do Anglii, gdzie zarabiała na życie, pracując fizycznie w sortowni śmieci oraz fabryce sałatek. Po śmierci mamy w 2016 r. dopadła ją depresja. Następnie pojawiły się kolejne choroby, takie jak cukrzyca, jaskra, zaćma i retinopatia cukrzycowa, które sprawiły, że prawie całkowicie straciła wzrok.

Wraz z problemami zdrowotnymi nadeszły również kłopoty finansowe. Aby sfinansować niezbędne leczenie i spłacić długi, była zawodniczka zmuszona była uruchomić internetowe zbiórki pieniędzy. W każdej z tych trudnych sytuacji wspierał ją właśnie Colin. Teraz, po jego przedwczesnej śmierci, utytułowana sztangistka zmaga się ze swoimi problemami w samotności.