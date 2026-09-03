Robert Korzeniowski kandydatem na prezesa PKOl. Zakończył współpracę z ministerstwem

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców ogłosił chęć startu w wyborach na stanowisko szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Start w wyborach wiąże się dla niego z przerwaniem pracy doradczej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wielokrotny medalista igrzysk ma pomysł na przywrócenie dobrego wizerunku PKOl i walkę o najwyższe stanowisko.

Wybory w PKOl. Robert Korzeniowski chce zostać prezesem

Były znakomity chodziarz ogłosił, że planuje walczyć o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W swoim komunikacie stwierdził, że decyzja ta jest dla niego logicznym krokiem, wynikającym z dbałości o kondycję krajowego ruchu olimpijskiego.

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To dla mnie trudna, ale naturalna decyzja. Jako czterokrotny mistrz olimpijski czuję potrzebę i wyrażam gotowość, by całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój polskiego olimpizmu

Słynny olimpijczyk uważa, że krajowy sport musi sprostać wielu trudnym zadaniom. Według niego niezbędne są długofalowe działania, które pomogą w odbudowie zaufania do organizacji i poprawie jej funkcjonowania. Podkreślił, że bez współdziałania trudno będzie osiągnąć zamierzone cele.

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Tylko działając razem przywrócimy polskiemu sportowi należne mu miejsce!

Zakończenie pracy w MSiT. Robert Korzeniowski rezygnuje

Chęć rywalizacji o stanowisko prezesa wymusiła na legendarnym zawodniku rezygnację z doradzania w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z ministerstwem współpracował on od października ubiegłego roku, a sam ten okres uważa za niezwykle istotny.

Podjąłem decyzję o zakończeniu mojej misji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dziękuję wszystkim ministrom, z którymi miałem zaszczyt współpracować, za owocne i pełne pasji działania na rzecz polskiego sportu

Czas spędzony w resorcie utytułowany sportowiec podsumował jako bardzo szczególny moment w swoim życiu po zakończeniu kariery sportowej. Teraz chce się jednak w pełni skupić na staraniach o najważniejsze stanowisko w strukturach polskiego sportu olimpijskiego.