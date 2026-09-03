Gwiazdy na imprezie w Warszawie. Natalia Siwiec została w samym staniku (?), Rozenek w mini

Natalia Siwiec w staniku (?), Małgorzata Rozenek-Majdan w mini

Specjalna edycja imprezy Douglas Summer Cruise przyciągnęła wiele celebrytek, m.in Miss Euro 2012 Natalię Siwiec, żonę Radosława Majdana Małgorzatę Rozenek-Majdan czy prezenterkę "Pytania na śniadanie" Annę Lewandowską. Wydarzenie zorganizowano w Zamku Ujazdowskim, co wymagało od uczestników zachowania pewnej klasy i elegancji. Celebrytki pojawiły się jednak w mocno wakacyjnym wydaniu. Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na bardzo krótką kreację, odsłaniając nogi. Natalia Siwiec na początku miała na sobie elegancki zestaw – marynarkę i spodnie. Później jednak zdjęła żakiet i prezentowała się w czymś przypominającym biustonosz. Telewizyjna dziennikarka Anna Lewandowska zaprezentowała się z kolei w innej odsłonie.

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Douglas Summer Cruise. Co to za impreza?

Gwiazda TVP wybrała białą kreację do samej ziemi, ozdobioną prześwitami. Postawiła na otwarte klapki na obcasie, które uwydatniały pomalowane paznokcie stóp. Jej stylizacja była nie tylko stylowa, ale też bardzo unikalna. Oprócz wspomnianych celebrytek, na imprezie Douglas Summer Cruise pojawiły się również m.in. Jessica Mercedes, Wiktoria Zborowska, Magdalena Pieczonka i Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako "Andziaks". Całe wydarzenie dokładnie udokumentowali fotoreporterzy.

Douglas Summer Cruise to specjalny event, na którym swoje stanowiska prezentuje przeszło pięćdziesiąt firm z branży kosmetycznej. Z informacji podanych na Instagramie marki Douglas wynika, że na gości czekały liczne niespodzianki, nowinki produktowe oraz możliwość rozmowy z profesjonalistami z branży beauty.