Karolina Pajączkowska przeszła przez piekło. Ujawnia, jak radzi sobie po śmierci ojca tyrana. WIDEO

Karolina Pajączkowska o swoich chwilach słabości

Na co dzień Karolina Pajączkowska realizuje materiały o konfliktach zbrojnych dla redakcji "Super Expressu". Biorąc udział w formacie "Królowa przetrwania", wyznała innym uczestniczkom, że traumatyczne przeżycia z dzieciństwa przypominały prawdziwą wojnę, co pozwala jej dziś doskonale odnajdywać się w strefach frontowych. Choć na ekranie emanuje stanowczością i męską energią, w rozmowie z Adrianem Nychnerewiczem przyznała się do ukrywanych emocji. Zapytana o swoją wrażliwość, zdradziła, że w domowym zaciszu zdarza jej się płakać w poduszkę i tupać nogami z bezsilności, jednak te reakcje rezerwuje wyłącznie dla siebie, z dala od ciekawskich spojrzeń.

Tragiczne losy rodziny Pajączkowskiej

Karolina Pajączkowska chce żyć w prawdzie. Zdecydowała się na dramatyczne wyznanie dotyczące przemocy domowej. Wyznała, że jej ojciec nieustannie terroryzował bliskich, nierzadko wyrzucając żonę i córkę na zewnątrz podczas potężnego mrozu. Najbardziej szokujący okazał się jednak finał jego kryminalnej działalności, gdy zaatakował sąsiadkę i poderżnął jej gardło w akcie zemsty za niespłacony dług. Przez wiele lat dziennikarka unikała z nim jakichkolwiek relacji. Planowała w końcu skonfrontować się z przeszłością i wybaczyć ojcu wyrządzone zło, jednak plany te pokrzyżował los. Jej tata zmarł zaledwie kilka tygodni przed tym, jak Pajączkowska wyruszyła do dżungli na nagrania telewizyjnego reality show.

Jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Opowiedziałam w programie moją historię. I bardzo trudno było to zrobić przed milionami widzów. W domu słyszałam, że nigdy nie mogę o tym opowiedzieć. Bałam się, że ktoś mnie oceni i pomyśli, że pochodzę z patologicznej rodziny. To wszystko odbiło na mnie piętno

- powiedziała Karolina Pajączkowska w rozmowie z "Super Expressem".

Słysząc pochwały dotyczące swojej urody, reporterka reaguje z dystansem i lekkim uśmiechem. Zauważa przy tym, że jej atrakcyjny wygląd często stanowi przeszkodę w budowaniu autorytetu zawodowego. Ludzie niejednokrotnie oczekują od niej jednoznacznego określenia, czy woli być postrzegana jako urocza kobieta, czy twarda, waleczna i silna profesjonalistka.

Karolina Pajączkowska odcina się od wizerunku seksbomby

W trakcie wywiadu reporter zwrócił uwagę, że za czasów jej występów na antenie TVP, była uważana za prawdziwą seksbombę. Karolina Pajączkowska natychmiast skwitowała to stwierdzeniem, że tamten narzucony styl w ogóle nie odzwierciedlał jej prawdziwego charakteru.

Na wojnie, kiedy zaczęłam moją przygodę z korespondencją wojenną, odkryłam, że Bóg nam daje różne talenty, a moim nie jest to, żeby epatować seksualnością i wzbudzać zainteresowanie u mężczyzn. Moją rolą i misją na tym świecie jest przekazywanie siły i pokazywanie, że kobiety poprzez edukację, studia i wchodzenie w męski świat, mogą go zmieniać. Mamy dziś w polityce coraz więcej kobiet. Coraz więcej kobiet wpływa na zmianę naszego światopoglądu. Coraz rzadziej jesteśmy postrzegane w sposób małostkowy, po macoszemu. (...) Ja jako dziecko zawsze byłam chłopczycą. Grałam z chłopakami w piłkę. Nie wiem, dlaczego na pewnym etapie zaczęłam stroić się w sukienki i szpilki. Na pewno praca w TVN bardzo mnie zmieniła. Chciałam być reporterką, mieć wyzwania. A powiedziano mi: "Nie, bo bardziej do pogody się nadajesz". Zamknięto mnie w tym pudełku i wmówiono, że moją rolą jest być ładną dziewczyną

- powiedziała Pajączkowska.

Obecne zajęcia w strukturach "Super Expressu" pozwalają prezenterce na pełną swobodę i realizację ambitnych celów zawodowych. Z ekipą telewizyjną tej redakcji relacjonowała już napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej, a także po raz kolejny wyjechała opisywać działania zbrojne bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Dodatkowo w każdą sobotę angażuje się w obszerne dyskusje dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem militarnym państwa polskiego.

