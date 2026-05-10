Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Co przesądziło o historycznym triumfie?

Składy i stawką finału PlusLigi

W decydującym spotkaniu finału PlusLigi zmierzyły się drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin. Składy zespołów prezentowały się imponująco, z gwiazdami takimi jak Wilfredo Leon w barwach Lublina oraz Aaron Russell i Mateusz Bieniek po stronie Zawiercia. Ubiegłoroczna rywalizacja o mistrzostwo Polski również odbyła się między tymi samymi drużynami, gdzie to LUK Lublin okazał się lepszy, zdobywając swój pierwszy tytuł w historii.

Piąty mecz finałowy, kluczowy dla rozstrzygnięcia mistrzostwa, został rozegrany w Sosnowcu, gdzie „Jurajscy Rycerze” mieli przewagę własnego parkietu. Co ciekawe, w poprzednich meczach tej serii finałowej atut własnej hali nie zapewniał zwycięstwa, ponieważ obie drużyny zanotowały zarówno wygrane, jak i porażki grając u siebie. Przygotowania do spotkania rozpoczęły się już półtorej godziny przed jego startem.

Przebieg meczu i decydujące momenty

Pierwszy set finałowego starcia był początkowo wyrównany, z wynikiem 10:10. Przełom nastąpił przy zagrywce Wilfredo Leona, kiedy to goście, Bogdanka LUK Lublin, zdobyli sześć punktów z rzędu, skutecznie zniechęcając rywali. Zawiercianie nie zdołali odrobić strat, kończąc tę część meczu z wynikiem 15 „oczek” na swoim koncie, co dało prowadzenie Lublinowi.

W drugiej partii siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie rozpoczęli od prowadzenia 12:9, jednak sytuacja szybko uległa zmianie i musieli nadrabiać dwupunktową stratę. Ostatecznie, końcówka seta należała do gospodarzy, a Jurij Gladyr potężną zagrywką przypieczętował wygraną Zawiercia do 21, wyrównując stan meczu na 1:1.

Jak „Jurajska Armia” sięgnęła po mistrzostwo?

„Jurajska Armia” kontynuowała swoją dominację w trzecim secie, zyskując wyraźną przewagę od początku. Zawodnicy trenera Michała Winiarskiego grali niemal bezbłędnie, podczas gdy obrońcy tytułu mieli problemy zarówno w przyjęciu, jak i w zagrywce. Aluron CMC prowadził 7:2, 16:8, a następnie 20:10, by ostatecznie wygrać partię do 14, zbliżając się do historycznego triumfu.

Czwarta odsłona obfitowała w intensywną walkę o każdą piłkę przy siatce. Obie drużyny wykazywały ogromne zaangażowanie – gospodarze dążyli do zakończenia meczu, a goście walczyli o tie-breaka. Ostatecznie, po 118 minutach gry, Zawiercianie zablokowali Wilfredo Leona, co dało im zwycięstwo w secie 25:21 i tym samym przypieczętowało pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski.

Dalsze plany Aluronu CMC po finale PlusLigi

Po zakończeniu pasjonującego finału PlusLigi, sezon klubowy dla Bogdanka LUK Lublin dobiegł końca. Natomiast przed nowymi mistrzami Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie, otwiera się kolejne wyzwanie w Lidze Mistrzów. Zespół przygotowuje się do Final Four, które odbędzie się w Turynie w dniach 16-17 maja, stając przed szansą na europejski sukces.

W półfinale Ligi Mistrzów „Jurajscy Rycerze” zmierzą się z tureckim zespołem Ziraat Bankkart Ankara. Druga para półfinałowa stworzy PGE Projekt Warszawa i włoski Sir Sicoma Monini Perugia, co zapowiada kolejne emocjonujące starcia na najwyższym europejskim poziomie siatkarskim. Triumf w PlusLidze daje Zawierciu dodatkową motywację do walki o medale w Europie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.