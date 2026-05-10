Ekstraliga żużlowa: Włókniarz Częstochowa uległ Stali Gorzów. Kto zaskoczył na torze w kluczowym momencie?

Zacięta walka na torze: Włókniarz Częstochowa kontra Stal Gorzów

Piątkowe starcie w ramach Ekstraligi żużlowej przyniosło dominację Gezet Stali Gorzów nad Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa, kończąc się wynikiem 59:31. Spotkanie, które obserwowało 5500 widzów, charakteryzowało się dynamicznymi wyścigami i strategicznymi posunięciami obu zespołów na torze. Sędzią głównym zawodów był Paweł Słupski z Warszawy, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu i zapewnieniem sprawiedliwej rywalizacji.

Najlepiej punktującym zawodnikiem gości okazał się Jack Holder, który zdobył imponujące 14 punktów, znacząco przyczyniając się do zwycięstwa Stali Gorzów. W drużynie gospodarzy, Krono-Plast Włókniarza, wyróżnił się Jakub Miśkowiak, kończąc mecz z dorobkiem 10 punktów. Pomimo jego wysiłków, Częstochowa nie była w stanie sprostać silnej ekipie z Gorzowa. Brakowało im zgrania na torze, co wpłynęło na ostateczny rezultat.

Indywidualne osiągnięcia: Kto ustanowił najlepszy czas dnia?

Poza zespołowym sukcesem, Gezet Stal Gorzów mogła pochwalić się również indywidualnym rekordem dnia. Adam Bednar zdołał uzyskać najlepszy czas okrążenia wynoszący 64,17 sekundy, co miało miejsce w drugim wyścigu. Jego występ był jednym z jaśniejszych punktów w ogólnej, świetnej dyspozycji gorzowskiej drużyny i potwierdził jego formę.

Pełna lista punktujących dla Krono-Plast Włókniarza Częstochowa obejmowała Jakuba Miśkowiaka (10), Jaimona Lidseya (9), Rohana Tungate'a (6), Madsa Hansena (4) oraz Szymona Ludwiczaka (2). Wśród zawodników Gezet Stali Gorzów, oprócz wspomnianego Jacka Holdera (14) i Adama Bednara (11), punkty zdobyli Anders Thomsen (10), Mathias Pollestad (9), Paweł Przedpełski (8) i Oskar Paluch (7), co świadczyło o równomiernym rozłożeniu sił w zespole gości. Cała drużyna Gezet Stali Gorzów wykazała się solidną postawą, co przełożyło się na wysoką liczbę zdobytych punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.