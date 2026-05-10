Matura z matematyki rozszerzonej 2026 - co na egzaminie? Zadania i rozwiązania [11.05.2026]

Matura matematyka rozszerzona 2026: Arkusze CKE i proponowane rozwiązania

Egzamin rozpoczyna się w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00 i potrwa równe 180 minut. Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze z zadaniami, znajdziesz je bezpośrednio w tym artykule. Oprócz tego, nasi eksperci na bieżąco przygotują propozycje odpowiedzi i pełne rozwiązania do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed otrzymaniem oficjalnych świadectw. Odświeżaj tę stronę po godzinie 14:00 w dniu egzaminu, by być na bieżąco!

Co pojawi się na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2026 roku?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), matura z matematyki poziom rozszerzony 2026 jest przeprowadzana w tzw. Formule 2023. Oznacza to, że arkusz sprawdza przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, a nie tylko schematyczne podstawianie do wzorów. Za prawidłowe rozwiązanie całego arkusza można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Jakiego rodzaju poleceń możesz się spodziewać?

Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru): Stanowią mniejszą część arkusza. Sprawdzają szybkie rozumowanie i znajomość podstawowych własności funkcji czy figur.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi: Są wyceniane zazwyczaj na 2 lub 3 punkty. Wymagają zapisania pełnego toku rozumowania. Często są to dowody algebraiczne (np. wykazywanie podzielności) lub geometryczne.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi: To najbardziej wymagające i najwyżej punktowane zadania (od 4 do nawet 6 punktów). Aby je rozwiązać, często trzeba połączyć wiedzę z kilku różnych działów matematyki. W tej sekcji niemal zawsze pojawia się zadanie optymalizacyjne z wykorzystaniem pochodnej.

Warto pamiętać, że w zadaniach otwartych egzaminatorzy CKE oceniają nie tylko sam wynik końcowy, ale cały logiczny ciąg zapisanego rozumowania. Nawet jeśli popełnisz drobny błąd rachunkowy, możesz otrzymać punkty za poprawnie obraną metodę.

W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne z matematyki rozszerzonej - matura 2025

Kluczowe działy i pewniaki maturalne. Co trzeba powtórzyć?

Analiza arkuszy z ubiegłych lat pozwala wytypować pewne grupy zagadnień, które regularnie sprawdzają wiedzę abiturientów. Aby z sukcesem napisać egzamin, Twoje przygotowania powinny uwzględniać przede wszystkim:

Rachunek różniczkowy: Obliczanie pochodnych funkcji, wyznaczanie równania stycznej do wykresu oraz zadania na optymalizację to absolutny fundament rozszerzenia.

Geometria analityczna i planimetria: Badanie wzajemnego położenia prostych i okręgów, wykorzystywanie wektorów, a także biegłe posługiwanie się twierdzeniem sinusów i cosinusów w trójkątach i czworokątach.

Równania i nierówności: Szczególną uwagę należy zwrócić na równania trygonometryczne, wielomianowe, wymierne oraz te zawierające wartość bezwzględną (również z parametrem).

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo: Typowe zadania obejmują klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe oraz schemat Bernoulliego.

Ciągi: Obliczanie granic ciągów, a także zadania łączące własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych w jednym układzie równań.

Praktyczne porady: co wolno zabrać na egzamin?

Dobre przygotowanie merytoryczne to jedno, ale na salę egzaminacyjną musisz wejść również z odpowiednim wyposażeniem. Pamiętaj, że podstawą dopuszczenia do matury jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). CKE ściśle określa, co można mieć na stoliku:

Długopis z czarnym tuszem: To jedyny dozwolony przybór do zapisywania rozwiązań. Upewnij się, że masz przy sobie zapasowy egzemplarz.

Kalkulator prosty: Niezastąpiony przy obliczeniach. Pozwala na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wyciąganie pierwiastków i obliczanie procentów.

Linijka i cyrkiel: Niezbędne do sporządzania czytelnych rysunków pomocniczych. Uwaga: możesz naszkicować rysunek ołówkiem, ale pamiętaj, aby ostateczne linie i wszystkie oznaczenia poprawić czarnym długopisem. Skanery OKE mogą nie odczytać śladu grafitu.

Tablice matematyczne (Wybrane wzory matematyczne): Zostaną Ci udostępnione przez szkołę na czas trwania egzaminu. Warto zapoznać się z ich układem dużo wcześniej, aby w trakcie matury nie tracić cennego czasu na wertowanie stron w poszukiwaniu potrzebnego wzoru.