Ekstraklasa: Wisła Płock – Motor Lublin. Sensacja w Płocku, kto zawiódł?

Motor Lublin zaskakuje Wisłę Płock od początku meczu

Spotkanie 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Motorem Lublin zakończyło się niespodziewanym rezultatem 0:4 (0:2). Początek meczu był niezwykle dynamiczny dla gości, którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie po bramce Bartosza Wolskiego. W bramce płockiej drużyny debiutował 23-letni Jakub Burek, zastępujący zawieszonego Rafała Leszczyńskiego.

Sytuacja Wisły Płock skomplikowała się w 24. minucie, kiedy Dani Pacheco opuścił boisko z powodu kontuzji. Goście szybko wykorzystali obecność debiutującego bramkarza, a Karol Czubak podwyższył wynik na 2:0 w 31. minucie po podaniu Wolskiego. "Nafciarze" mimo prób, nie potrafili przełamać szczelnej obrony Motoru Lublin, a ich strzały były niecelne. Pod koniec pierwszej połowy sędzia ukarał żółtymi kartkami Karola Czubaka i Marcusa Haglind-Sangre za przepychanki.

Jak Wisła Płock zareagowała na stratę bramek?

W przerwie meczu trener Mariusz Misiura wprowadził trzy zmiany w składzie Wisły Płock, mając nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Mimo tych roszad, płocczanie nie byli w stanie znaleźć sposobu na pokonanie solidnej defensywy Motoru, która funkcjonowała bez zarzutu przez cały mecz. Choć Wisła częściej zapuszczała się pod pole karne rywali, brakowało skuteczności w wykończeniu akcji.

Motor Lublin kontynuował swoją dominację, a w 75. minucie Karol Czubak był bliski zdobycia kolejnej bramki, lecz jego strzał minimalnie minął cel. W 80. minucie Marek Bartos podwyższył wynik na 3:0 z rzutu wolnego, precyzyjnie trafiając w róg bramki. Ostateczny cios zadał Fabio Ronaldo w 88. minucie, ustalając wynik Wisła Płock – Motor Lublin na 0:4. Była to najwyższa porażka płockiej drużyny w tym sezonie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.