Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak w ogniu krytyki. Aktorka ostro reaguje na negatywne komentarze

Włodzimierz Matuszak i Karolina Nolbrzak na wspólnym zdjęciu. Fani wytykają wiek

Związek dwojga aktorów trwa od kilkunastu lat. Para poznała się ponad 15 lat temu podczas pracy na planie popularnego serialu Telewizji Polskiej - "Plebanii", gdzie Matuszak grał duchownego. Zakochani rzadko eksponują swoje uczucie w świetle reflektorów i unikają branżowych imprez, a sformalizowanie ich relacji nastąpiło po wielu latach wspólnego życia w 2025 roku. Z okazji tegorocznej Wielkanocy zrobili jednak niespodziankę swoim obserwatorom i zamieścili na Instagramie specjalny wpis.

Wszystkim świętującym - radosnego świętowania! Odpoczywającym - odpoczynku! Tym na wakacjach - cudownej zabawy! A pracującym - miłej pracy! Bo każdy z nas jest inny i spędza ten czas inaczej! Więc każdemu tego, czego potrzebuje i chce w tym czasie - napisali na swoim instagramowych profilach.

Do życzeń dołączyli selfie, które wykonano w windzie. Artyści zaprezentowali się w luźnych, codziennych stylizacjach, całkowicie rezygnując z tradycyjnych, świątecznych rekwizytów. Szybko wyszło na jaw, że ten zwyczajny kadr stał się pretekstem do niemiłych komentarzy i hejtujących wiadomości. Internauci skupili się na dużej różnicy wieku dzielącej gwiazdę i jej ukochanego.

Zobacz także: Ksiądz z "Plebanii" w jacuzzi z młodą aktorką. Włodzimierz Matuszak prężył gołą klatkę piersiową

Karolina Nolbrzak odpowiada hejterom. Stanowczy apel żony Włodzimierza Matuszaka

Następnego dnia po udostępnieniu pamiątkowej fotografii na Instagramie ukazał się obszerny komentarz aktorki. Tym razem nie skupiała się ona na celebracji świąt, ale postanowiła rozprawić się z krzywdzącymi opiniami na temat relacji z dużo starszym partnerem.

Zawsze mnie zastanawia, co sprawia, że ludziom wydaje się, że ich spojrzenie na życie jest jedynym słusznym? Wszystko, co nie mieści się w ich ograniczonym różnorakimi ramami wyobrażeniu "odpowiedniości", jest warte wydalenia z siebie treści, którymi chcieliby ubrudzić to, czego nie potrafią zaakceptować. Serio? Taki świat budujemy naszym dzieciom? - zaczęła aktorka.

W dalszej części internetowego wpisu artystka bezpośrednio odniosła się do nienawistnych wiadomości.

Dostałam dziś kilka wiadomości pełnych 🤮, bo dzień wcześniej wrzuciłam do sieci fotkę z mężem okraszoną życzeniami. Tak, jest między nami różnica wieku i? I teraz chciałam zapytać, co zrobić, by wpasować się w ramy "poprawności"? Czy ja powinnam się szybciej starzeć, on odmłodnieć czy jednak powinniśmy wziąć rozwód? A! Żartowałam. Nie oczekuję odpowiedzi. Mam je w… nosie. I lubię wersję: I żyli długo i szczęśliwie.

W bieżącym roku Karolina Nolbrzak będzie świętować swoje 45. urodziny, podczas gdy odtwórca roli proboszcza w "Plebanii" przekroczył już barierę 79 lat. Choć trzydziestoczteroletni dystans metrykalny oburza część internautów, sami zainteresowani całkowicie ignorują złośliwe docinki. Gwiazda postanowiła publicznie zabrać głos przede wszystkim w obronie słabszych osób, które codziennie zmagają się z falą wirtualnej agresji.

Zobacz także: Aktorska para wzięła spontaniczny ślub po 15 latach! W sieci zawrzało, a panna młoda komentuje

Ale wiele osób, szczególnie młodych, nie ma takiego doświadczenie i odporności. Jak często ktoś nie wytrzymuje presji, bo szydzono z niego w sieci? Bo nie podoba się jego pochodzenie, orientacja, styl życia, pomalowane paznokcie, wygląd, cokolwiek… doszliśmy do etapu, w którym nawet osoby prowadzące zbiórki z powodu ciężkich chorób są wyszydzane. Sieć pozwoliła na rozwój wielu ważnych stref, ale i na ewolucję nowego gatunku rzygającego przez WiFi, bez nazwy, bez twarzy, bez... Z miłością.

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins w kostiumie kąpielowym! 92-letnia gwiazda nie ma kompleksów, choć wielkimi krokami zbliża się do setki

38