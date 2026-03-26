Kacper Błoński i Young Leosia nie są już razem. Raperzy przerwali milczenie

Od samego początku relacja Kacpra Błońskiego i Young Leosi przyciągała uwagę mediów i internautów. Blonsky zyskał sławę jako influencer i uczestnik znanych projektów internetowych, a później spróbował swoich sił również w muzyce. Z kolei Sara Sudoł, czyli Young Leosia, to jedna z najpopularniejszych polskich raperek ostatnich lat. Przeboje takie jak "Szklanki" czy "Jungle Girl" podbiły listy przebojów, a ona sama stała się ikoną młodego pokolenia. Związek gwiazdy rapu z popularnym twórcą internetowym fascynował wielu fanów. Niestety, ta relacja to już przeszłość.

Kacper Błoński i Young Leosia spotykali się przez dwa lata

Dla wielu fanów stanowili idealnie dobraną parę, choć nie brakowało też sceptyków, wróżących im szybki koniec. Kacper Błoński i Young Leosia zaczęli się spotykać w 2023 roku i często pojawiali się razem na branżowych imprezach. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych krążyły plotki, że w ich związku nie dzieje się najlepiej. Oliwy do ognia dolała sama raperka, która w wywiadzie z młodym Jozrapem, rozmawiającym ze znanymi raperami, nie odniosła się wprost do tematu relacji z Kacprem, twierdząc, że "ciężko jej o tym rozmawiać".

Young Leosia wróciła na terapię po rozstaniu z chłopakiem

Spekulacje ostatecznie potwierdziła sama Young Leosia podczas sesji Q&A na swoim Instagramie. Internauci wprost zapytali autorkę hitu "Szklanki" o to, czy nadal jest z Kacprem Błońskim. Raperka przyznała, że obojgu trudno było przekazać tę wiadomość publicznie. Dodała jednak, że rozstali się w zgodzie i nadal utrzymują ze sobą kontakt. Gwiazda zdradziła również, że po zakończeniu związku zdecydowała się na powrót do terapii.

"Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów, to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - napisała na instagramowej relacji.

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu. Za to, jakim jest dobrym człowiekiem, będzie miał zawsze specjalne miejsce w moim sercu i wieczny szacunek. Obecnie wróciłam na terapię, żeby sobie to wszystko jakoś poukładać, więc jest lepiej" - dodała.

Blonsky komentuje rozstanie. "Idziemy już bez siebie"

Do sprawy odniósł się również Kacper Błoński. Influencer potwierdził słowa swojej byłej partnerki, podkreślając, że rozstanie przebiegło "bez żadnych kwasów". Ciepło wypowiedział się o wspólnych latach spędzonych z Young Leosią. Na koniec udostępnił na Instagramie fragment swojej nowej piosenki, która ma być pamiątką po ich związku.

"To było piękne 2,5 roku i w życiu nie zamieniłbym tego czasu na nic innego. Rozstaliśmy się bez żadnych kwasów i to chyba najpiękniejsza puenta tej relacji. Dalej w życie idziemy już bez siebie, już nie jako para, ale wiedząc, że jeśli coś się wydarzy, jest tam gdzieś przyjaciel, na którego zawsze możesz liczyć. Sarka, zasługujesz na wszystko, co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem. 'Pół świata' to klamra, która zamyka ten etap i moja pamiątka tego pięknego okresu" - czytamy w jego wpisie.

