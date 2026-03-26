Julia Żugaj rozstała się z chłopakiem. Smutny wpis potwierdził plotki...

Julia Żugaj i Kacper Dworniczak tworzyli parę, którą obserwowały tysiące internautów. Influencerka i gitarzysta związali się ze sobą w ubiegłym roku i mimo trudów życia na odległość po wyjeździe młodego artysty za granicę - wydawali się być zgranym duetem. Po fali domysłów w społeczności fanów Julki Żugaj, influencerka wreszcie zamieściła jasny wpis.

Influencerka, która zrobiła też karierę jako piosenkarka i prezenterka oraz zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami", ma setki tysięcy fanów na bieżąco śledzących jej poczynania. Julia Żugaj nie ukrywała przed światem swoich spraw sercowych. W 2025 roku rozpoczęła związek z muzykiem cenionym przez wielu polskich artystów. Niedawno w społeczności "Żugajek" zaczęło huczeń od plotek, że Kacper Dworniczak nie jest już chłopakiem influencerki. Ostatecznie, podejrzenia detektywów z TikToka i Instagrama okazały się być prawdą.

Jakiś czas temu Julia Żugaj poinformowała fanów o przeprowadzce do Londynu. To właśnie tam studiuje Kacper Dworniczak. Jak się okazało, influencerka skorzystała z większej anonimowości w wielkim mieście daleko od Polski i zaczęła tam naukę oraz zdobywanie nowych znajomości. Jednak niedawno fani zauważyli, że przebywa w ojczyźnie i nieco zmalała jej aktywność w sieci. Tymczasem media społecznościowe obiegły też zrzuty z popularnej aplikacji randkowej, sugerujące, że Dworniczak posiada tam aktywne konto i szuka nowych relacji. Właśnie w ten sposób narodziły się plotki o zerwaniu między nim a Żugaj.

Julia Żugaj przerwała milczenie. Napisała o kroku w tył

25 marca influencerka zabrała głos. Choć nie napisała wprost, że jej związek to już przeszłość, z umieszczonych na Instagramie słów wynika, że "druga osoba" miała inną wizję przyszłość niż ona. Wspominając o ostatnim okresie swojego życia, Julia Żugaj zdradziła, że wyciągnęła z niego cenne lekcje, zaś teraz potrzebuje jeszcze czasu na nabranie sił. Dla fanów oczywiste stało się to, że krótki wpis jest komentarzem do plotek o zakończeniu związku z muzykiem.

"Czasami spotykasz kogoś i wydaje ci się, że macie wspólne cele i plany. Że chcecie tego samego. A później okazuje się, że tak nie jest - że ta druga osoba widzi swoją przyszłość inaczej, niekoniecznie obok ciebie. I wtedy trzeba umieć to przyjąć, zamiast na siłę dopasowywać ją do siebie" - napisała Żugaj na instagramowej relacji.

"To był dla mnie ważny czas, który dużo mi uświadomił. Zrobiłam krok w tył, żeby wrócić do siebie. Potrzebuję jeszcze chwili dla siebie, wrócę silniejsza, mam nadzieję, że jak najszybciej" - podsumowała.

