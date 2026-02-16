Justyna Steczkowska szczerze o wieloletniej "zadymie" z Górniak. Wyjaśniła, jak widzi sytuację

Od lat mówi się o rywalizacji między dwiema ikonami polskiej sceny muzycznej – Edytą Górniak i Justyną Steczkowską. Choć obie artystki osiągnęły ogromny sukces, a ich ścieżki zawodowe wielokrotnie się krzyżowały, nigdy nie nawiązały bliskiej relacji. W ostatnim obszernym wywiadzie wykonawczyni ponadczasowych hitów "Dziewczyna szamana", "Grawitacja" czy "Wracam do domu", jak i eurowizyjnej "Gai", opowiedziała o tym ze swojej perspektywy. Nazwała koleżankę z branży... "specyficzną".

Justyna Steczkowska | Wywiad Sylwester

Justyna Steczkowska i Edyta Górniak - czy naprawdę mają konflikt? "Ja tego tak nie widzę"

W najnowszym, ponad 2-godzinnym wywiadzie z Żurnalistą wokalistka, która w ubiegłym roku miała ręce pełne roboty, omówiła wiele tematów związanych ze swoją karierą i obecnością w show biznesie. Nie mogło więc zabraknąć wątków relacji z innymi artystami. W kontekście szumu o konflikcie z Edytą Górniak, Justyna Steczkowska zauważyła, że to często "zadyma" nakręcana przez media, a w rzeczywistości nie jest to aż tak poważna sytuacja. Według artystki każdy idzie swoją indywidualną ścieżką i choć sama wie, że "Edi się czasem gniewa", to nie bierze tego do siebie.

"Wiem, że media zawsze robią jakąś zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę. Każdy ma jakąś drogę swojego rozwoju. Edi czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego pod uwagę" - powiedziała.

Steczkowska docenia koleżankę, ale mówi, że jest "specyficzna"

Dwukrotna reprezentantka Polski na Eurowizji nie omieszkała również skomplementować swojej poprzedniczki, która w tym konkursie wywalczyła drugie miejsce. Steczkowska wprost nazwała Górniak utalentowaną i piękną osobą, dodając, że jest również "specyficzna", tak jak każdy człowiek mając swoje odmienne cechy.

"To jest piękna dziewczyna, która ma talent do śpiewania, a to, że jest specyficzna? No, i co z tego? Każdy z nas jest jakiś. Trzeba też brać pod uwagę, że jest artystką" - podsumowała.

Myślicie, że Edyta odpowie na te słowa?