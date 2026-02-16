Książulo pokazał romantyczne zdjęcie z Tajlandii. Ten kadr to prawdziwy rarytas dla fanów

Spis treści Książulo już tego nie ukrywa! Wymowna fotografia z wakacji

Książulo to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom street foodu. Zaczynał od testowania kebabów, a dziś bierze na tapet restauracje w całej Polsce, w tym te należące do celebrytów. Jego kanał na YouTube subskrybuje ponad dwa miliony osób, a Instagram przyciąga kolejny milion. Mimo tak ogromnych zasięgów, influencer rzadko wpuszcza widzów do swojej prywatnej kuchni, oddzielając życie zawodowe grubą kreską. Dlatego każde odstępstwo od tej reguły smakuje jego fanom wyjątkowo.

Choć pierwsze wspólne zdjęcie z partnerką pojawiło się na początku roku, to najnowsza wrzutka z Tajlandii zrobiła prawdziwą furorę. Youtuber podsumował swój egzotyczny urlop serią kadrów z rajskimi plażami w tle. Jednak to nie widoki, a jeden konkretny moment skradł show. Na fotografii widać, jak Książulo czule całuje Martę w policzek, co jest rzadkim widokiem na jego profilach społecznościowych.

Sekcja komentarzy niemal od razu zagotowała się od pozytywnych emocji. Internauci nie szczędzili parze komplementów, dopytując, jak udało się namówić Martę na ten publiczny występ. Pojawiły się nawet określenia typu "gołąbeczki". Choć twórca nie ma w zwyczaju epatować uczuciami, ten jeden kadr wystarczył, by rozgrzać atmosferę w sieci do czerwoności. Wygląda na to, że nawet najostrzejszy krytyk kulinarny ma swoją łagodną stronę.

