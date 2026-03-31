Justyna Steczkowska pręży się w bikini do rapowego hitu. Bedoes zareagował na nagranie wokalistki

Wideo Justyny Steczkowskiej do piosenki Bedoesa podbija internet

Słynna polska wokalistka od dawna dba o doskonałą kondycję fizyczną i regularnie dzieli się rezultatami treningów ze swoimi obserwatorami. Piosenkarka często udostępnia w internecie materiały wizualne eksponujące jej sportową figurę. Najnowszy post artystki wywołał jednak wyjątkowo duże zainteresowanie. Piosenkarka zapozowała w stroju kąpielowym i stworzyła krótki klip w wodzie. Film zrealizowano z wykorzystaniem popularnego kawałka „Fantazje” autorstwa Bedoesa, MIU oraz Pezeta. Wspomniana kompozycja od wielu tygodni bije rekordy popularności w aplikacjach społecznościowych i stanowi tło muzyczne dla tysięcy materiałów tworzonych przez użytkowników TikToka.

Sonda Wolisz Edytę Górniak czy Justynę Steczkowską? Edytę Górniak Justynę Steczkowską A ja tam wolę Dodę

Justyna Steczkowska kusi w stroju kąpielowym. Raper Bedoes komentuje nagranie

Użytkownicy mediów społecznościowych byli wyraźnie zaskoczeni dołączeniem znanej piosenkarki do internetowego trendu. Udostępniony materiał wideo ukazuje ubraną w dwuczęściowy kostium gwiazdę zanurzoną w wodzie. Wokalistka porusza się zmysłowo w takt rapowych dźwięków, a w pewnej chwili przybiera pozycję na czworaka. Zmysłowe kadry z morskimi falami do złudzenia przypominają profesjonalną kampanię wizerunkową. Takie ujęcia doskonale korespondują z luźnym i wakacyjnym charakterem muzycznego tła.

Materiał z udziałem artystki błyskawicznie spotkał się z ogromnym odzewem ze strony użytkowników internetu. Pod opublikowanym postem zaroiło się od pozytywnych opinii doceniających doskonałą sylwetkę piosenkarki. Swojego zaskoczenia nie krył również współtwórca wykorzystanego w tle utworu muzycznego. Bedoes postanowił zamieścić pod filmem bardzo krótką reakcję.

"Pani Justyno!!!"

Polska piosenkarka błyskawicznie zareagowała na słowa popularnego rapera za pomocą graficznych symboli płomieni. Taka wymiana zdań znacząco ożywiła dyskusję na profilu artystki. Zaintrygowani fani natychmiast zaczęli spekulować na temat ukrytego sensu tej internetowej konwersacji.

Obserwatorzy gwiazdy wykorzystali okazję do zadawania pytań o ewentualne plany muzyczne wokalistki. Jeden z internautów bezpośrednio poruszył kwestię potencjalnego duetu artystki z którymś ze znanych polskich raperów. Wokalistka odpowiedziała na to zagadnienie w bardzo tajemniczy sposób.

"Kto wie…"