Justyna Steczkowska pokazała gorące zdjęcia. Na plaży pozuje z ukochaną syna

Justyna Steczkowska i Ksenia na TikToku

Pogoda w Polsce przestała rozpieszczać, dlatego piosenkarka postanowiła ocieplić klimat w mediach społecznościowych. Na profilu Justyny Steczkowskiej na platformie TikTok pojawiło się krótkie wideo sklejone ze starych fotografii. Gwiazda spędzała tam czas w towarzystwie Ksenii, która jest życiową partnerką Leona Myszkowskiego. Obie panie zaprezentowały przed obiektywem wysportowane sylwetki, mając na sobie mocno wycięte stroje kąpielowe. Obserwatorzy natychmiast zauważyli uderzające podobieństwo, sugerując w komentarzach, że wokalistka i jej przyszła synowa przypominają raczej siostry. Z udostępnionych ujęć bije ogromna pewność siebie oraz całkowity, wakacyjny luz.

Wokalistka wspomina urlop na Seszelach

Aktywność internetowa Justyny Steczkowskiej od dawna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem internautów. Piosenkarka z powodzeniem łączy publikowanie materiałów z koncertów oraz fragmentów z życia prywatnego, a każdy post spotyka się z błyskawicznym odzewem publiczności. Tym razem wykorzystała fotografie zrobione podczas luksusowego wypoczynku na Seszelach. Wrzucenie zaledwie kilku ujęć z egzotycznej plaży wystarczyło do wywołania lawiny zachwytów. Wokalistka po raz kolejny przypomniała o swojej znakomitej kondycji fizycznej i udowodniła, że potrafi bez trudu skupić na sobie uwagę tysięcy użytkowników mediów społecznościowych.

Fani oceniają figurę Justyny Steczkowskiej

Pod tiktokowym materiałem błyskawicznie pojawiła się długa lista pochlebnych opinii. Użytkownicy aplikacji chwalili nie tylko atrakcyjny wygląd obu bohaterek nagrania, ale także ich wyraźnie przyjacielską więź. Internauci zostawili pod postem mnóstwo pozytywnych słów, które dokładnie oddają ich emocje.

„Wyglądacie przepięknie”

„Wyglądacie jak siostry”

„Najcudowniejsze kobiety!!”

„Kocham to duo”

„Omg! dwie divy!”

Liczne reakcje fanów potwierdzają, że nawet odgrzewane materiały z dawnych podróży potrafią zyskać gigantyczną popularność. Zdjęcia gwiazdy i jej przyszłej synowej w kostiumach kąpielowych robią ogromne wrażenie.