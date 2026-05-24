Ekstraliga żużlowa. Stal Gorzów pokonuje Motor Lublin, jak brak kluczowego zawodnika wpłynął na zaciętą rywalizację?

Zacięta rywalizacja Stali Gorzów z Motorem Lublin

Zaległe spotkanie 4. kolejki Ekstraligi żużlowej między Gezet Stalą Gorzów a Orlen Oil Motorem Lublin zakończyło się wynikiem 46:44 na korzyść gospodarzy. Mecz rozegrano w Gorzowie Wielkopolskim przed blisko dziesięcioma tysiącami widzów, gdzie najlepszy czas dnia, 59,86 sekundy, uzyskał Anders Thomsen w szóstym biegu. Wyróżniającymi się zawodnikami Stali byli Jack Holder z 13 punktami i Anders Thomsen, który zdobył 10 punktów.

Wicemistrzowie Polski z Lublina przybyli do Gorzowa bez kontuzjowanego Fredrika Lindgrena, który doznał urazu w poprzednim meczu w Lesznie, gdzie Motor po raz pierwszy w sezonie przegrał. Stal Gorzów przystąpiła do rywalizacji w optymalnym składzie, nie borykając się z podobnymi problemami kadrowymi. Dodatkowego smaczku dodawały personalne podteksty, gdyż Bartosz Zmarzlik, wychowanek Stali, jest obecnie kapitanem Motoru, podobnie jak Martin Vaculik, były lider gorzowskiej drużyny.

Kluczowe momenty meczu Ekstraligi żużlowej?

Sam przebieg meczu charakteryzował się dużą zaciętością, z wieloma remisowymi wyścigami, a przez długi czas niewielką przewagę utrzymywał Orlen Oil Motor Lublin. Po pierwszej fazie rywalizacji, w czwartym biegu, Motor prowadził już 14:10, częściowo dzięki wykluczeniu Oskara Palucha w biegu juniorów, co jednak nie przeszkodziło Adamowi Bednarowi w zwycięstwie. Później przez pięć kolejnych wyścigów z rzędu na torze panował remis 3:3, utrzymując niewielką różnicę punktową na korzyść gości.

Remisowa passa została przerwana w 11. biegu, kiedy to Jack Holder i Mathias Pollestad pokonali rywali 5:1, dając Stali dwupunktowe prowadzenie. Decydujące okazały się wyścigi pod koniec fazy zasadniczej, zwłaszcza gdy Thomsen i Bednar zdobyli komplet punktów przeciwko liderom Motoru, Zmarzlikowi i Vaculikowi. Przed biegami nominowanymi Stal prowadziła 42:36, pewnie zmierzając po triumf, który ostatecznie przypieczętowano wynikiem 46:44, pomimo wygranej Zmarzlika i Vaculika w ostatnim wyścigu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.