Michał Żewłakow żegna się z Legią Warszawa. Czy klub znalazł już następcę na ważne stanowisko?

Michał Żewłakow rozstaje się z Legią Warszawa

W niedzielę Legia Warszawa oficjalnie ogłosiła, że Michał Żewłakow zakończył pełnienie funkcji dyrektora sportowego pierwszego zespołu. Były reprezentant Polski pracował na tym stanowisku w latach 2015-2017, a następnie powrócił do klubu pod koniec marca 2025 roku. Zakończenie współpracy nastąpiło po wspólnym uzgodnieniu stron.

Michał Żewłakow w trakcie swojej kadencji był odpowiedzialny za kluczowe kwestie kadrowe oraz procesy transferowe. Jego zadaniem była także kompleksowa budowa pierwszego zespołu, co miało fundamentalne znaczenie dla sportowego rozwoju Legii. Klub podkreślił jego wkład w te obszary, dziękując za wykonaną pracę i zaangażowanie.

"Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu, ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa" - napisano w komunikacie.

Kto zastąpi dyrektora sportowego Legii?

Dział sportu Legii Warszawa intensywnie przygotowywał się do nadchodzącego letniego okna transferowego przez wiele miesięcy. Obecnie proces ten wchodzi w swoją ostatnią fazę, co gwarantuje ciągłość działań. Klub deklaruje, że decyzje dotyczące obsady kluczowego stanowiska dyrektora sportowego zostaną ogłoszone do końca maja.

Fani Legii z pewnością z niecierpliwością oczekują na informacje o nowej osobie na tym ważnym stanowisku. Wybór będzie miał strategiczne znaczenie dla przyszłości zespołu i jego wzmocnień przed kolejnym sezonem. Płynne przejście i sprawne zarządzanie transferami są priorytetem dla stołecznego klubu w tym okresie.

Michał Żewłakow: kariera piłkarska i reprezentacyjna

Michał Żewłakow to postać doskonale znana w polskiej piłce nożnej. Jako zawodnik występował w Legii Warszawa w latach 2011-2013, gdzie ostatecznie zakończył swoją bogatą karierę piłkarską na pozycji obrońcy. Jego doświadczenie jako piłkarza było niewątpliwym atutem w pracy na stanowisku dyrektora sportowego.

Ponadto, Michał Żewłakow może pochwalić się imponującą karierą w reprezentacji Polski, w której zagrał aż 102 razy. Jest bratem bliźniakiem Marcina Żewłakowa, również byłego kadrowicza, co podkreśla sportowe tradycje w rodzinie. Ich wkład w polski futbol jest powszechnie doceniany.

