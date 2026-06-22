Joanna Jabłczyńska zachwyca formą nad polską rzeką. Aktorka pokazała ujęcia w bikini

Naturalny wygląd Joanny Jabłczyńskiej zachwyca fanów

Strój kąpielowy w panterkę to absolutny hit obecnego sezonu, jednak na nagraniach z wakacyjnych szaleństw Joanny Jabłczyńskiej wzrok przyciąga zupełnie inny szczegół. Artystka prezentuje się niczym licealistka, udowadniając tym samym, że unikanie skalpela przynosi doskonałe rezultaty. W przeciwieństwie do wielu koleżanek z show-biznesu, aktorka i zarazem dyplomowana prawniczka nigdy nie poddała się operacjom plastycznym poprawiającym wygląd, co wyraźnie podkreśla jej autentyczność. Zamiast pozować z mocnym makijażem na krawędzi egzotycznych basenów, wybiera swojski klimat i skacze do wody w rzece Liwiec. O swoich sposobach na zachowanie młodości opowiedziała niedawno w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Fakt".

Sekrety szczupłej sylwetki aktorki z "Na Wspólnej"

„- Dbam o siebie na pewno zdrowym trybem życia, zdrowym jedzeniem. Bardzo pilnuję diety, nie jakiejś odchudzającej, tylko turbo-zdrowej. Ja naprawdę choćby nie wiem co, gdziekolwiek bym nie była i nie byłoby dostępne zdrowe jedzenie, to ja niezdrowego nie zjem. Bardzo lubię ruch, świeże powietrze, naturę, mieszkam na wsi i jem zdrowe rzeczy. Jajka mam od swoich kur.” – wyznała Joanna Jabłczyńska na łamach dziennika "Fakt". Jak się okazuje, rewelacyjna figura wcale nie wymaga od niej modnego obecnie pilatesu czy drogich treningów personalnych, ponieważ jej największą pasją pozostaje klasyczna jazda na rowerze. „- Wbrew pozorom nie mam organizmu sportowca, ale mam głowę sportowca, więc dojeżdżam na szarym końcu, ale lubię sobie wybrać te najtrudniejsze trasy. Zawsze królewskim sportem będzie dla mnie kolarstwo, ale do tego potrzebuję więcej czasu. Uznaję, że na mniej niż 3 godziny nie warto roweru wyciągać.” – podsumowała aktorka w tym samym wywiadzie, udowadniając, że odpowiednie nastawienie to połowa sukcesu.

Joanna Jabłczyńska łączy aktorstwo z karierą w prawie

Swoje pierwsze kroki w świecie mediów Joanna Jabłczyńska stawiała w latach dziewięćdziesiątych, występując w dziecięcym zespole "Fasolki", a następnie prowadząc popularny program "Teleranek". Mimo angaży w serialu "Klan" i występów na deskach Teatru Roma, to rola Marty w telenoweli "Na Wspólnej" przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność, podobnie jak kreacja Tosi w filmowym hicie "Nigdy w życiu" u boku Danuty Stenki. W późniejszym okresie artystka skupiła się głównie na dubbingu, ponieważ znaczną część swojego życia zawodowego postanowiła poświęcić na rozwój własnej kancelarii prawnej i pracę w zawodzie.

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