Jaki zapach wybrać dla taty?

Wybór perfum nie musi być trudny, jeśli dopasujesz je do stylu życia swojego taty. W Rossmannie znajdziesz teraz hity od światowych marek przecenione nawet o połowę. Oto pięć wyjątkowych propozycji, które zachwycą każdego mężczyznę.

Włoska elegancja dla dojrzałego mężczyzny

Dla taty, który kocha tradycyjną elegancję i klasyczny szyk, idealny będzie Versace L'Homme (EDT, 100 ml). To legenda perfumiarstwa z 1984 roku.

Jak pachnie: Otwiera się rześką cytryną i bazylią, przechodzi w ciepłe serce z cynamonem i drzewem sandałowym, a finiszuje męską skórą i mchem dębowym.

Otwiera się rześką cytryną i bazylią, przechodzi w ciepłe serce z cynamonem i drzewem sandałowym, a finiszuje męską skórą i mchem dębowym. Cena w promocji: 154,99 zł (najniższa z ostatnich 30 dni: 299,99 zł – oszczędzasz aż 145 zł).

Nowoczesność i zmysłowość na co dzień

Dla taty lubiącego nowoczesne, komplementowane zapachy wybierz Calvin Klein Euphoria Men (EDT, 100 ml). To bezpieczny, uniwersalny wybór do biura i na wieczór.

Jak pachnie: To drzewno-aromatyczna kompozycja. Zaczyna się od pikantnego imbiru i pieprzu, rozwija w szałwię i cedr, a na skórze pozostawia zmysłowy zamsz i paczulę.

To drzewno-aromatyczna kompozycja. Zaczyna się od pikantnego imbiru i pieprzu, rozwija w szałwię i cedr, a na skórze pozostawia zmysłowy zamsz i paczulę. Cena w promocji: 139,99 zł (najniższa z ostatnich 30 dni: 249,99 zł – oszczędzasz 110 zł).

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Coś dla miłośnika motoryzacji i sportowych emocji

Jeśli Twój tata kocha szybkie samochody, zachwyci go BMW M 1972 (EDT, 100 ml) nawiązujący do debiutu kultowego modelu 3.0 CSL. W tej samej promocji kupisz też wersje BMW M 1985 oraz BMW M 2025.

Jak pachnie: To wulkan świeżości. Startuje z impetem bergamotki i imbiru, kryje w sercu szałwię muszkatołową, a bazę domyka ziemisty wetywer.

To wulkan świeżości. Startuje z impetem bergamotki i imbiru, kryje w sercu szałwię muszkatołową, a bazę domyka ziemisty wetywer. Cena w promocji: 119,99 zł (najniższa z ostatnich 30 dni: 222,00 zł – oszczędzasz 102 zł).

Letnie orzeźwienie na nadchodzące upały

Dla taty aktywnego, który ceni lekkość, świetny będzie Azzaro Chrome United (EDT, 100 ml). To idealny zapach na zbliżające się lato.

Jak pachnie: Otwiera się cytrusami i pieprzem, ale zachwyca sercem z unikalnej czarnej herbaty cejlońskiej i liści fiołka. Baza z piżma i cedru przyjemnie otula skórę.

Otwiera się cytrusami i pieprzem, ale zachwyca sercem z unikalnej czarnej herbaty cejlońskiej i liści fiołka. Baza z piżma i cedru przyjemnie otula skórę. Cena w promocji: 159,99 zł (najniższa z ostatnich 30 dni: 289,00 zł – oszczędzasz 129 zł).

Budżetowy hit o wielkiej klasie

Szukasz czegoś wyjątkowego w przystępnej cenie? Jaguar Classic Black (EDT, 100 ml) to bestseller, który pachnie zdecydowanie drożej, niż kosztuje.

Jak pachnie: Ta orientalno-paprociowa kompozycja łączy zielone jabłko i mandarynkę z morską bryzą, kardamonem, czarną herbatą oraz zmysłowym drzewem sandałowym.

Ta orientalno-paprociowa kompozycja łączy zielone jabłko i mandarynkę z morską bryzą, kardamonem, czarną herbatą oraz zmysłowym drzewem sandałowym. Cena w promocji: 65,99 zł (najniższa z ostatnich 30 dni: 119,99 zł – oszczędzasz 54 zł).

Jak odebrać prezent jeszcze dziś?

Nie musisz martwić się, że kurier nie zdąży na czas. Wszystkie te zapachy są obecnie dostępne online. Najlepszym sposobem jest zamówienie ich przez aplikację Rossmanna z odbiorem w wybranej drogerii stacjonarnej. Bardzo często zamówienie jest gotowe już po 2-3 godzinach, dzięki czemu zdążysz z idealnym podarunkiem nawet w ostatniej chwili.