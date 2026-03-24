Justyna Steczkowska odcina się od Eurowizji. Mocne słowa o udziale Izraela!

Justyna Steczkowska zamyka temat Eurowizji

Justyna Steczkowska stała się ikoną Eurowizji w Polsce. Jej występ w tamtym roku oglądały miliony Polaków, a jej piosenka "Gaja" stała się viralowym hitem. Wiele osób uważa, że jej show na konkursie w Bazyeli było najlepszym występem Polski na Eurowizji. Choć zajęła 14. miejsce, co dla niektórych jest wynikiem poniżej oczekiwań, raczej wszyscy są zgodni, że była fantastyczną reprezentantką. Wszyscy spodziewali się, że w tym roku będzie obecna na wydarzeniach eurowizyjnych. Jej występ w polskich preselekcjach miał być oczywistością, ale tak się nie stało. Teraz Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, dlaczego dla niej Eurowizja to już temat zamknięty. Chodzi o Izrael.

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Justyna Steczkowska potępia udział Izraela

Justyna Steczkowska powiedziała, że nie chce brać udziału w wydarzeniach powiązanych z Eurowizją, ponieważ odezwało się u niej sumienie i nie chce wspierać eventu, który dopuszcza do udziału reprezentację Izraela. Przy okazji zdradziła, że odmówiła bycia jurorką w preselekcjach w Niemczech. Nie chce jednak nikogo źle oceniać za występowanie na Eurowizji, ponieważ sama to robiła i w tym roku trzyma kciuki za wszystkich, w tym za Alicję Szemplińską z Polski.

To, co robi Binjamin Netanjahu, to jest po prostu straszne. Ja się tak źle z tym czuję, że odmówiłam Niemcom, żeby pojechać tam i siedzieć w komisji. Podobnie też w Polsce. Trzymam kciuki za wszystkich. Nikogo nie oceniam, absolutnie nie - powiedziała Justyna Steczkowska w wywiadzie dla Vivy.

Izrael na Eurowizji 2026

Izrael weźmie udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji pomimo próby bojkotu. W grudniu Europejska Unia Nadawców nie wyrzuciła tego kraju z wydarzenia, a konsekwencją tego była rezygnacja pięciu państw: Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Irlandii i Islandii. W maju na Eurowizji 2026 zobaczymy tylko 35 państw. To najmniejszy konkurs od 2003 roku.