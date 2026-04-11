Justyna Steczkowska jak prawdziwa Włoszka. Pokazała się w odważnej stylizacji, mimo chłodu na dworze

Justyna Steczkowska ma figurę nastolatki i wkrótce skończy 53 lata

Justyna Steczkowska funkcjonuje w rodzimym przemyśle rozrywkowym od ponad 30 lat. Oglądając jej najświeższe fotografie, można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał. Wokalistka wciąż imponuje niespożytą energią i perfekcyjnym wizerunkiem. Kiedy w zeszłym roku wystąpiła podczas konkursu Eurowizji, telewidzowie z różnych stron świata przecierali oczy z niedowierzaniem.

Gwiazda ma świadomość, jak zwrócić na siebie uwagę mediów. W ostatnim czasie regularnie publikuje w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie, zdjęcia i materiały wideo, które wprawiają jej sympatyków w osłupienie. Niedawno zaprezentowała kulisy jednej z kampanii reklamowych. Podczas pracy na planie pozowała ubrana zaledwie w komplet bielizny. W sieci pojawiło się także wideo, na którym ubrana w żółte bikini i lekki materiał udaje się po zakupy warzywne.

Zobacz również: Justyna Steczkowska pokazała gorące zdjęcia. Na plaży pozuje z ukochaną syna

Gwiazda pojawiła się w studiu TVN cała w czerni i zachwyciła fanów

W minioną sobotę piosenkarka zaszczyciła swoją obecnością poranny program "Dzień Dobry TVN". Podczas wizyty wspomniała m.in. o swoich najmłodszych latach, a także o handlowaniu warzywami na targu w Żyrardowie.

"Byłam w czapce, ubrałam się tak, żeby nikt nie pomyślał, że to ja. Na co dzień tak się nie ubieram. Czapka nie moja, ale moje dresy w panterkę" - zażartowała.

Przed kamerami TVN-u wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Przylegająca do ciała czarna kreacja uwydatniła jej perfekcyjne kształty, z kolei złote akcenty w postaci guzików nadały strojowi szyku. Artystka dopełniła swój wygląd biżuterią w kolorze złota oraz obuwiem eksponującym palce. Po wyjściu ze studia w takim właśnie wydaniu przemierzała warszawskie ulice. Mimo niesprzyjającej pogody, piosenkarka narzuciła na siebie jedynie ciemne, rozpięte futerko.

Należy przyznać, że Justyna Steczkowska wygląda jak celebrytka ze światowych czerwonych dywanów. Jej sposób ubierania to miks tradycyjnych rozwiązań z nutą ekstrawagancji, obok którego ciężko przejść obojętnie. W ciemnym zestawie przypominała gwiazdę rodem z włoskich produkcji filmowych.

Zobacz również: Justyna Steczkowska pręży się w bikini do rapowego hitu. Bedoes zareagował na nagranie wokalistki

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło

