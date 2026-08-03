Ranking ATP. Kto zaliczył największy spadek?

Jakie pozycje zajmują polscy zawodnicy?

Najnowsze notowanie przyniosło mieszane wieści dla polskich kibiców. Kamil Majchrzak awansował z 72. na 67. pozycję, natomiast Hubert Hurkacz przesunął się z 71. na 72. miejsce. Majchrzak zawdzięcza poprawę lokaty występowi w turnieju w Waszyngtonie. Zmagania w stolicy USA zakończył na etapie drugiej rundy.

Rywalizacja w amerykańskim turnieju nie zakończyła się w zaplanowaną niedzielę. Pogromca Polaka, Amerykanin Taylor Fritz oraz Rafael Jodar zdołali jednak skorzystać na swoich finałowych osiągnięciach. Wyjątkowy sukces odniósł 19-letni Hiszpan, który zameldował się na 15. pozycji, co jest jego najlepszym wynikiem w dotychczasowej karierze.

Kto plasuje się na czele zestawienia?

Liderem światowego tenisa pozostaje niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Na drugą lokatę awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, spychając na niższą pozycję Niemca Alexandra Zvereva. W pierwszej dziesiątce doszło również do kilku innych interesujących przetasowań. Rosjanin Daniił Miedwiediew awansował na szóste miejsce.

Minimalne spadki w czołówce zanotowali inni znani zawodnicy. Australijczyk Alex de Minaur zajmuje obecnie siódmą lokatę, a Amerykanin Ben Shelton spadł z ósmego na dziesiąte miejsce. Światowa czołówka nie ma czasu na odpoczynek. W tym tygodniu czołowi gracze będą rywalizować w prestiżowym turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu.