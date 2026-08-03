Tomasz Fornal spotyka się z Marią Jeleniewską? Siatkarz wyjaśnia

W rodzimej przestrzeni internetowej zaczęło krążyć wiele doniesień sugerujących bliską relację między Tomaszem Fornalem a Marią Jeleniewską. Zakończenie związku popularnej tiktokerki z Kubą Nowosińskim sprawiło, że jej wirtualne działania stały się obiektem dogłębnej analizy. Użytkownicy mediów społecznościowych skierowali swoje śledcze zacięcie na czołowego zawodnika polskiej kadry siatkarskiej, który oficjalnie nie deklarował posiadania partnerki.

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Lawinę spekulacji wywołała specyficzna interakcja pod jednym z materiałów opublikowanych przez sportowca. Tomasz Fornal wykorzystał w swoim wideo piosenkę wykonywaną przez byłego partnera influencerki, na co sama Maria Jeleniewska zareagowała dowcipnym komentarzem chwalącym jego dobór muzyczny. Siatkarz zrewanżował się ripostą utrzymaną w podobnym, lekkim stylu. Czujni obserwatorzy wychwycili również fakt, że oboje wymieniają się polubieniami i obserwują swoje profile, a w jednej z dyskusji pojawiło się zdjęcie zawodnika udostępnione przez znajomą tiktokerki. Oliwy do ognia dolało wyznanie Jeleniewskiej o jej obiekcie westchnień wyróżniającym się jasnym kolorem włosów, co idealnie wpisuje się w wizerunek Fornala.

Tomasz Fornal i nowa dziewczyna. Sportowiec zabrał głos w sprawie swojego statusu

Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja uczuciowa siatkarza? Bezpośrednio po triumfie biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów, Tomasz Fornal pojawił się jako gość podczas internetowej transmisji prowadzonej przez duet Mario i Nitro. W trakcie spotkania twórcy internetowi wprost skierowali do niego pytanie, czy ma dziewczynę.

P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam... - rzucił Tomasz Fornal.

Maria Jeleniewska to polska influencerka i tiktokerka, nazywana „królową TikToka”. Zaczynała w 2017 na Musical.ly. Studiowała m.in. socjologię biznesu i mediów w Warszawie. Występowała też w „Tańcu z gwiazdami”.

Tomasz Fornal wcześniej spotykał się z Sylwią Gaczorek, influencerką i fryzjerką znaną m.in. z programu „Afera fryzjera”. Ich związek trwał od lata 2023 roku do początku 2025 roku. W maju 2025 siatkarz oficjalnie potwierdził rozstanie, mówiąc m.in., że lubi samotność i swobodę.

Czy Tomasz Fornal i Maria Jeleniewska naprawdę są razem?

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