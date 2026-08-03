Poznaliśmy nazwisko nowej trenerki kolejnej edycji The Voice od Poland! To prawdziwa ikona polskiej muzyki rockowej!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-03 10:33

"The Voice of Poland" to jeden z najbardziej znanych i cenionych formatów typu "talent show" w polskiej telewizji. To udziałowi w nim sławę zawdzięczają takie nazwiska, jak Alicja Szemplińska, Dominik Dudek czy Sarsa. Przed nami kolejna już edycja programu - właśnie poznaliśmy jego skład jurorski. Okazuje się, że doszło w nim do pewnej zmiany - mianowicie powitania nowej trenerki!

Przed nami kolejna, 17. już edycja niezwykle lubianego i popularnego w naszym kraju programu "The Voice of Poland". Talent show, którego założeniem jest odkrycie tego najlepszego głosu w Polsce powróci na antenę TVP2 po rocznej przerwie w ramach jesiennej ramówki stacji. 

Do premiery pierwszych odcinków, czyli "Przesłuchań w ciemno" zostało już coraz mniej czasu - nieco ponad miesiąc. Tymczasem stacja postanowiła już oficjalnie zdradzić skład trenerów nadchodzącej edycji show. Okazuje się, że zaszła w nim niewielka, aczkolwiek niezwykle znacząca zmiana - powitano nową trenerkę!

Michał Szpak kontra Kuba Badach w „The Voice od Poland”!

Edyta Bartosiewicz trenerką w "The Voice of Poland"!

Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych programu, w nadchodzącej edycji na fotel trenerski nie powróci Margaret. Zasiądzie na nim natomiast debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz! Jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, kompozytorek i autorek tekstów, uznawana za ikoną polskiego rocka, nie ukrywa ekscytacji nowym wyzwaniem:

Do pełnienia roli trenerki w The Voice of Poland byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami - mówi Edyta Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz gra na gitarze i śpiewa do mikrofonu na scenie. O nowej trenerce show przeczytasz w serwisie Eska.
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Stacja potwierdziła przy tym oficjalnie, że w roli trenerów powrócą w nadchodzącej edycji Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach.

Artystka, której utwory od lat poruszają kolejne pokolenia, teraz będzie szukać uczestników potrafiących przekazywać przez muzykę prawdziwe emocje. Edyta dołącza do Tomsona i Barona, Kuby Badacha oraz Michała Szpaka.

Pierwszy odcinek, czyli "Przesłuchania w ciemno" będzie miał emisję już 12 września.

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Edyta Bartosiewicz