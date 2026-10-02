Dawid Kwiatkowski podpisywał nową płytę. Tłumy fanów na spotkaniu w Warszawie [ZDJĘCIA]

Kwiatonators zawładnęli Złotymi Tarasami

Dawid Kwiatkowski wydał nowy album. W dzień premiery krążka "Południe" w Warszawie odbyło się spotkanie z publicznością. Podczas wydarzenia artysta opowiedział o swoim nowym projekcie, rozmawiał z dziennikarzami i stanął twarzą w twarz ze swoimi fanami. Kwiatonators - bo tak nazywa się jego fandom - od zawsze mają bardzo bliską więź z idolem, który bardzo docenił, że wspierają go w ważnym dla niego dniu. Fani od godzin porannych ustawiali się pod Złotymi Tarasami, aby być jak najbliżej sceny. Dawid znalazł jednak czas dla wszystkich i popołudnie poświęcił na rozdawanie autografów na zakupionych płytach winylowych i CD. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie zobaczyć w naszej galerii.

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DAWID KWIATKOWSKI Z NOWYM HITEM, MARZENIEM O VIRALU I... ZAROSTEM?!

Dawid Kwiatkowski o nowej płycie

Inspiracją dla "Południa" były nie tylko krajobrazy i atmosfera południowych krajów, lecz przede wszystkim symbolika pory dnia, gdy słońce osiąga swoją największą intensywność.

Nazwałem tę płytę "Południe" nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze. Bo południe trwa tylko chwilę – mówi o wydawnictwie Dawid Kwiatkowski. - Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do Ciebie – dodaje artysta.

"Południe" - lista piosenek

Oto oficjalna tracklista nowej albumu Dawida Kwiatkowskiego:

"Tańczę chociaż nie chcę" "Zostań tu" feat. Marcin Wyrostek "Już się nie boję" "Proszę tańcz" feat. Kayah "Pali się niebo" "Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)" "Ja nic nie wiem" "My" "Czy wie?" "Tak bym chciał..." "Później Ci opowiem" feat. Margaret "Tańcz Ty"