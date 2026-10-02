Dawid Kwiatkowski podpisywał nową płytę. Tłumy fanów na spotkaniu w Warszawie [ZDJĘCIA]

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Kwiatonators zawładnęli Złotymi Tarasami
Dawid Kwiatkowski wydał nowy album. W dzień premiery krążka "Południe" w Warszawie odbyło się spotkanie z publicznością. Podczas wydarzenia artysta opowiedział o swoim nowym projekcie, rozmawiał z dziennikarzami i stanął twarzą w twarz ze swoimi fanami. Kwiatonators - bo tak nazywa się jego fandom - od zawsze mają bardzo bliską więź z idolem, który bardzo docenił, że wspierają go w ważnym dla niego dniu. Fani od godzin porannych ustawiali się pod Złotymi Tarasami, aby być jak najbliżej sceny. Dawid znalazł jednak czas dla wszystkich i popołudnie poświęcił na rozdawanie autografów na zakupionych płytach winylowych i CD. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie zobaczyć w naszej galerii.
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Dawid Kwiatkowski o nowej płycie
Inspiracją dla "Południa" były nie tylko krajobrazy i atmosfera południowych krajów, lecz przede wszystkim symbolika pory dnia, gdy słońce osiąga swoją największą intensywność.
Nazwałem tę płytę "Południe" nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze. Bo południe trwa tylko chwilę – mówi o wydawnictwie Dawid Kwiatkowski. - Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do Ciebie – dodaje artysta.
"Południe" - lista piosenek
Oto oficjalna tracklista nowej albumu Dawida Kwiatkowskiego:
- "Tańczę chociaż nie chcę"
- "Zostań tu" feat. Marcin Wyrostek
- "Już się nie boję"
- "Proszę tańcz" feat. Kayah
- "Pali się niebo"
- "Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)"
- "Ja nic nie wiem"
- "My"
- "Czy wie?"
- "Tak bym chciał..."
- "Później Ci opowiem" feat. Margaret
- "Tańcz Ty"