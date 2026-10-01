Telewizja Polska ogłasza preselekcje do Eurowizji 2027! Kiedy wybierzemy naszego reprezentanta?

Kto z Polski na Eurowizję 2027? O tym przekonamy się podczas kolejnej edycji publicznych preselekcji, które właśnie oficjalnie ogłosiła Telewizja Polska. Przez półtora miesiąca zainteresowani artyści będą mogli zgłaszać swoje propozycje, a zwycięzcę już po Nowym Roku wybierze widownia. Oto szczegóły.

Eurowizja 2027: polskie preselekcje najpóźniej w lutym

Jak redakcja Eska.pl dowiedziała się w sierpniu, Telewizja Polska przygotowuje preselekcje do Eurowizji 2027. 1 października stacja oficjalnie otworzyła zgłoszenia. Zainteresowani artyści mogą przesyłać regulaminowe piosenki do 15 listopada. Następnie Komisja Konkursowa wyłoni 20 uczestników, którzy 17 grudnia wezmą udział w przesłuchaniach na żywo. W przeciwieństwie do poprzednich lat, podczas castingu jurorzy również będą przyznawać punkty w kilku kryteriach. Zgodnie z aktualnym regulaminem Konkursu Piosenki Eurowizji, wystartować mogą wyłącznie uczestnicy pełnoletni. Telewizja Polska nie zezwala m.in. na zgłoszenie piosenek w istotnym stopniu stworzonych przez sztuczną inteligencję. Szczegóły na portalu eurowizja.tvp.pl.

Jury wybierze od 7 do 10 finalistów i co najmniej 3 uczestników rezerwowych. Stawkę, a także miejsce finału poznamy najpóźniej 22 grudnia. Kiedy odbędą się preselekcje? Według regulaminu, koncert odbędzie się w styczniu albo lutym. Zwycięzcę i tym samym reprezentanta Polski w Burgas wybiorą wyłącznie telewidzowie.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 11, 13 i 15 maja w Burgas. Bułgaria została gospodarzem imprezy po tegorocznym zwycięstwie Dary z piosenką "Bangaranga". Udział zadeklarowało jak dotąd 31 krajów. Po przerwach powracają Holandia i Macedonia Północna, a po raz pierwszy wystartuje Kanada. Bojkot związany z obecnością Izraela kontynuują Irlandia i Islandia, zaś według nieoficjalnych doniesień - z powodów budżetowych z Eurowizji wycofują się Czechy.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms