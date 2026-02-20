Kizo śpiewa hit Wieniawy. Nic lepszego dziś nie zobaczycie!

Chociaż Julia Wieniawa zaczynała jako aktorka, szybko zdobyła uznanie również jako wokalistka. Mając 27 lat, może pochwalić się dwiema dobrze przyjętymi płytami i hitami, które zgromadziły miliony odsłon w sieci. Już wkrótce artystka wyruszy w kolejną trasę koncertową promującą jej ostatni krążek "Światłocienie", a być może zaprezentuje też zupełnie nowe utwory, w tym zaskakujący duet. W mediach społecznościowych pochwaliła się nagraniem z Kizo. Czy to zapowiedź współpracy? To nie pierwsze spotkanie tej pary. Już w 2020 roku raper pochwalił się wspólnym zdjęciem z Wieniawą, która dopiero przygotowywała się do wydania debiutanckiego albumu.

Tym razem artyści podjęli się challenge’u i zamienili rolami w wykonywaniu swoich utworów. Wieniawa spróbowała swoich sił w rapie, wykonując kawałek "Myto", natomiast Kizo sięgnął po jej hit "Kocham", opowiadający o samoakceptacji i miłości do siebie. Internauci nie kryją zachwytu tym, co usłyszeli, żartując, że raper przyćmił nawet oryginalną wykonawczynię i już nie mogą doczekać się ich ewentualnego duetu.

Wieniawa i Kizo w viralowym nagraniu

Fani nie szczędzą słów zachwytu pod nowym wideo Julii Wieniawy i Kizo. "To jest takie mocne!", "Potrzebujemy wspólnego numeru TERAZ", "Szczerze? Nie wiem, kto wygrał" - to tylko niektóre komentarze internautów, którzy trafili na viralowe wideo. Chemia między artystami jest wyczuwalna nawet przez ekran. Sama Wieniawa podkreśliła, że w jej oczach Kizo jest zwycięzcą challenge'u. Trudno się z nią nie zgodzić. Zobaczcie sami.