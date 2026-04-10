Julia Rocka prezentuje nowy singiel „SAVOIR-VIVRE”

Julia Rocka pokazała nowy singiel! Będzie hitem jak "Gorset"?

Po zakończeniu w marcu klubowej trasy koncertowej promującej album "Gorset", Julia Rocka nie zwalnia tempa i prezentuje singiel zwiastujący nowy album! Odniesie podobny sukces?

"SAVOIR-VIVRE" to pierwsza premiera Julii wydana własnym sumptem, we współpracy z niezależnym labelem SAYHi. Za brzmienie nowej płyty odpowiadać będzie Maurycy Żółtański, z którym artystka rozpoczęła współpracę przy tworzeniu "Gorsetu" - komponując z nim między innymi viralowy utwór "Siostra". Jak zapowiada artystka - kolejny album będzie jeszcze bardziej elektroniczny i bezkompromisowy niż jego poprzednicy.

Julia Rocka odsłania kulisy

Julia Rocka od kilkunastu miesięcy, za pośrednictwem krótkich form video w mediach społecznościowych, dzieli się ze swoimi odbiorcami kreatywnymi i nieszablonowymi pomysłami na tworzenie wizualnego świata swojego muzycznego projektu.

Artystka pokazuje im proces projektowania kostiumów czy elementów scenografii do klipów i na koncerty. Najnowszy, viralowy projekt dwumetrowego widelca zrobionego z aluminium, stał się ikonicznym symbolem nowego otwarcia Julii. Coraz to bardziej skomplikowane i konceptualne projekty artystki, śledzi już blisko 300 tysięcy subskrybentów na YouTube i ponad 600 tysięcy osób na TikToku!

Kim jest Julia Rocka?

Julia Rocka to 26-letnia kompozytorka, wokalistka, aktorka i autorka tekstów. Warszawianka, która ukończyła studia aktorskie w Łodzi, pasjonuje się też projektowaniem mody i sztukami wizualnymi. Nic więc dziwnego, że Julia stworzyła swój własny, rozpoznawalny styl, który tak przypadł fanom do gustu. Poza muzyką widzowie kojarzą ją z hitowego w sieci serialu "Kontrola" czy "Stulecia winnych". Zdobiła też swoim wizerunkiem okładki magazynów "Glamour" i "K-Mag".