Julia Dybowska wywołuje dyskusję najnowszymi zdjęciami. Uwagę zwraca jej drobna figura

Julia Dybowska wywołała poruszenie! Chodzi o jej sylwetkę

Julia Dybowska od dłuższego czasu przyciąga uwagę internautów. Perfekcyjne ujęcia, zagraniczne wojaże i pobyty w drogich hotelach przyciągają na jej profil rzesze obserwatorów. Tym razem jednak powodem dyskusji stała się jej bardzo drobna budowa ciała. Na ostatnich fotografiach influencerka prezentuje się jeszcze smuklej niż zazwyczaj, co nie umknęło uwadze jej fanów.

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Dybowska szokuje sylwetką! Fani nie mogą uwierzyć w to, co widzą

Najświeższe kadry szybko stały się hitem sieci. Celebrytka zaprezentowała się w szykownej kreacji, która podkreśliła jej długie nogi i drobną figurę. Internauci natychmiast zareagowali, publikując słowa uznania, ale pojawiły się też głosy zaniepokojenia jej smukłością.

Zdecydowaliśmy się sprawdzić, jakie potrawy najczęściej goszczą na Instagramie celebrytki. Z naszych obserwacji wynika, że choć Dybowska często fotografuje się w eleganckich restauracjach, jedzenie rzadko bywa głównym tematem jej postów.

W mediach społecznościowych regularnie można zobaczyć kieliszki z winem, wodę oraz owoce. Celebrytka chwali się między innymi truskawkami z bitą śmietaną. Na jej profilu można też znaleźć zdjęcia filiżanki kawy, małego rogalika lub makaroników w formie deseru.

Nie zabrakło również akcentów urodzinowych. Podczas jednej z wizyt w restauracji na jej stole zagościł duży tort urodzinowy. Na innym zdjęciu można było dostrzec owoce morza, jednak takie kadry pojawiają się u niej stosunkowo rzadko.

Na jej profilu dominują zdjęcia modowe, podróże, eleganckie wnętrza i wizyty w ekskluzywnych restauracjach. Kulinaria są zaledwie uzupełnieniem wystawnego stylu życia, którym chwali się influencerka.

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