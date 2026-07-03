Julian Nagelsmann kończy pracę z kadrą. Gigantyczne odszkodowanie w tle?

Koniec współpracy po porażce z Paragwajem

Według doniesień dziennika „Bild” oraz telewizji Sky Sports selekcjoner podjął decyzję o rezygnacji cztery dni po meczu w 1/16 finału mistrzostw świata. Niemiecka drużyna narodowa pożegnała się z turniejem po serii rzutów karnych z Paragwajem. Niemiecki Związek Piłki Nożnej złożył trenerowi propozycję rozwiązania umowy po trzygodzinnym spotkaniu analizującym ten wynik. Szkoleniowiec pracował na tym stanowisku od września 2023 roku. Jego kontrakt miał pierwotnie obowiązywać aż do lata 2028 roku.

Tabloid informuje o ogromnych kosztach związanych z przedwczesnym zerwaniem tej długoterminowej umowy. Odprawa dla 38-letniego trenera wyniesie około siedem milionów euro. Młody szkoleniowiec początkowo stanowczo odrzucał możliwość opuszczenia swojego stanowiska po niepowodzeniu na turnieju. Warto zaznaczyć, że był on najmłodszym trenerem w fazie pucharowej mundialu od niemal czterdziestu lat. Obecnie federacja nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu potwierdzającego te medialne doniesienia.

„nie jest kimś, kto mówi »odchodzę« tylko dlatego, że odpadliśmy”

Czy Juergen Klopp przejmie reprezentację Niemiec?

Działacze związku muszą błyskawicznie rozpocząć poszukiwania nowego dowódcy dla drużyny narodowej. Głównym kandydatem do objęcia tej prestiżowej posady jest starszy o dwadzieścia jeden lat Juergen Klopp. Doświadczony trener zakończył pracę w angielskim Liverpoolu po zakończeniu sezonu 2023/2024. O swojej decyzji dotyczącej odejścia z klubu po dziewięciu latach pracy informował już w styczniu. Nowy szkoleniowiec będzie musiał zmierzyć się z odbudową prestiżu kadry po trzech kolejnych nieudanych turniejach rangi mistrzowskiej.

Reprezentacja Niemiec odpadała w fazie grupowej na mundialach w 2018 oraz 2022 roku. Zatrudnienie Kloppa może jednak napotkać pewne przeszkody natury kontraktowej. Od pierwszego stycznia 2025 roku jest on oficjalnie związany umową z koncernem Red Bull. W nowej roli nadzoruje funkcjonowanie wszystkich zespołów piłkarskich należących do tej austriackiej firmy produkującej napoje. Kibice i eksperci z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń oraz oficjalne potwierdzenie tych planów.