Wrzuć ten liść drzewa owocowego do ogórków małosolnych. Będą twarde i chrupiące jak nigdy dotąd

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-03 10:09

Domowe ogórki małosolne to nieodłączny smak lata. Choć przepis wydaje się prosty, o końcowym efekcie często decyduje nie tylko rodzaj ogórków, ale również dodatki, które wkładamy do słoika podczas ich przygotowywania. Sam czosnek i zioła nie wystarczą, aby nasze ogórki były twarde i chrupiące. nasze babcie od lat dodawały do nich również liść popularnego drzewa owocowego, które każdy miał w swoim sadzie.

Słoik z ogórkami małosolnymi i koprem na drewnianym stole. O triku z liściem wiśni przeczytasz na Eska.
Autor: Анатолий Тушенцов/ Getty Images Ogórki małosolne - jak przygotować?
  • Przygotowanie idealnie chrupiących ogórków małosolnych to letnia tradycja, która wymaga czegoś więcej niż tylko podstawowych składników.
  • Nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić jędrność, jeśli pominiesz jeden sprawdzony, babciny trik, gwarantujący doskonałą chrupkość.
  • Odkryj ten sekretny dodatek, który sprawi, że twoje ogórki będą twarde i chrupiące.

Lato to najlepszy czas na przygotowywanie ogórków małosolnych. Gdy na straganach pojawiają się świeże ogórki gruntowe, wiele osób wraca do sprawdzonych, domowych przepisów. Nic dziwnego - aromatyczne, lekko ukiszone ogórki doskonale smakują jako dodatek do obiadu, kanapek czy sałatek. Często jednako, mimo wybrania świeżych i dobrych jakościowo ogórków, po wyjęciu ze słoika okazuje się, iż nie są one tak twarde i chrupiące, jakbyśmy się tego spodziewali. Więc jeśli zależy ci na tym, aby ogórki pozostały twarde i przyjemnie chrupiące, warto sięgnąć po prosty, tradycyjny trik, który stosowały już nasze babcie.

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Dodaj ten liść do ogórków małosolnych, a będą twarde i chrupiące

Wystarczy do słoika dodać kilka świeżych liści wiśni. Zawierają one naturalne garbniki, czyli naturalne związki chemiczne z grupy polifenoli, które pomagają zachować jędrność warzyw podczas kiszenia. Dzięki temu ogórki nie miękną tak szybko i dłużej zachowują swoją chrupkość. Liście wiśni najlepiej dokładnie umyć i ułożyć na dnie słoika lub pomiędzy warstwami ogórków. Oprócz nich warto dodać również koper, czosnek i kawałek korzenia chrzanu, które nadadzą im charakterystyczny aromat. Równie ważny jest wybór odpowiednich ogórków. Najlepiej sprawdzą się niewielkie, świeże i jędrne ogórki gruntowe. Przed kiszeniem dobrze jest namoczyć je przez około godzinę w zimnej wodzie, co dodatkowo pomaga zachować ich sprężystość.

Choć przepis na ogórki małosolne jest prosty, to właśnie takie drobne dodatki i sprawdzone domowe sposoby często decydują o końcowym efekcie. Jeśli więc marzysz o idealnie chrupiących ogórkach, w tym sezonie koniecznie podczas ich przyrządzania dodaj do słoika liście wiśni.

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