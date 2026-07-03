Julian Nagelsmann traci pracę. Reprezentanci Niemiec z nudów grali w chowanego

Porażka na mundialu przekreśliła plany

Turniej o mistrzostwo świata okazał się dla zachodnich sąsiadów Polski ogromnym rozczarowaniem. Ekipa odniosła triumfy w starciach z Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale później nadeszły bolesne potknięcia w meczach z Ekwadorem i Paragwajem, co skutkowało szybkim odpadnięciem w 1/16 finału. Tuż po ostatnim gwizdku trener stanowczo deklarował, że nie myśli o opuszczeniu stanowiska i chce dalej pracować z kadrą.

Sytuacja uległa zmianie po powrocie do ojczyzny, gdzie ruszyły intensywne negocjacje z zarządem Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Przecieki do prasy sugerowały, że szefostwo federacji oczekiwało natychmiastowej zmiany na ławce trenerskiej. Złożenie dymisji z własnej woli uznano za rozwiązanie, które pozwoli szkoleniowcowi zachować twarz i odejść z godnością. Niemieckie serwisy informacyjne Bild oraz Sky Sport Deutschland donoszą, że klamka już zapadła, a oficjalne potwierdzenie rezygnacji to tylko kwestia najbliższych godzin.

Problemy Juliana Nagelsmanna. Dziwne wiadomości głosowe

Krytyka dotyczyła nie tylko słabych wyników sportowych i nietrafionych wyborów personalnych, ale przede wszystkim fatalnego zarządzania całą grupą. Dziennikarze Sky Sports ustalili, że selekcjoner zupełnie nie radził sobie z budowaniem relacji międzyludzkich i odpowiedniego klimatu w szatni. Komunikacja z piłkarzami opierała się niemal wyłącznie na nagrywaniu wiadomości głosowych w komunikatorze WhatsApp, a tradycyjne rozmowy w cztery oczy były prawdziwą rzadkością. Związkowi oraz kibicom nie podobało się również to, że trener unikał osobistych wizyt w klubach swoich podopiecznych.

Niemcy grali w chowanego. Baza w Winston-Salem okazała się porażką

Największe rozbawienie wśród fanów budzą jednak absurdy związane z organizacją zgrupowania w Stanach Zjednoczonych. Centrum pobytowe wyznaczono w mieście Winston-Salem, które kibicom sportowym może kojarzyć się głównie z turniejem tenisowym poprzedzającym US Open. Wybór tłumaczono bliskością lotniska oraz świetnych boisk, ale sami sportowcy byli tym faktem kompletnie sfrustrowani. Brak jakichkolwiek rozrywek po treningach sprawił, że Joshua Kimmich wypytywał reporterów o ciekawe miejsca w okolicy, z kolei Nick Woltemade ujawnił, że piłkarze z nudów urządzali sobie zawody w chowanego w hotelowych korytarzach.

Jurgen Klopp obejmie reprezentację Niemiec?

Przedstawiciele prasy donoszą, że krajowa federacja ma już na oku idealnego kandydata na nowego sternika zespołu narodowego. Głównym faworytem działaczy piłkarskich został Jurgen Klopp, a media informują, że negocjacje z byłym opiekunem angielskiego Liverpoolu już się rozpoczęły i mogą przynieść szybkie porozumienie.