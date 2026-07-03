Kto gra na mundialu 3 lipca? Dziś ostatnie mecze 1/16 finału MŚ!

Turniej wkracza w decydującą fazę, a my podpowiadamy, kto pojawi się na boisku w piątek 3 lipca.

W harmonogramie zaplanowano trzy ostatnie starcia 1/16 finału MŚ.

Sprawdź, jakie reprezentacje walczą dziś o awans i o której godzinie rozpoczną się piłkarskie emocje.

MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj na mundialu 3 lipca

20:00: Australia kontra Egipt (AT&T Stadium, Arlington)

Walka o przepustki do 1/8 finału wystartuje punktualnie o godzinie 20:00 polskiego czasu. Na nowoczesnym obiekcie w Arlington zobaczymy drużyny Australii oraz Egiptu. Obie ekipy zakończyły fazę grupową na drugich pozycjach. Australijczycy musieli uznać wyższość Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Egipcjanie ustąpili Belgom. Zwycięzcy tych grup grają już dalej, a teraz dowiemy się, kto z dzisiejszej dwójki do nich dołączy. Spotkanie pokaże TVP2 i TVP Sport, a relację online udostępni portal TVPSport.pl.

00:00: Argentyna przeciwko Republice Zielonego Przylądka (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

To spotkanie elektryzuje piłkarski świat. Obrońcy tytułu z genialnym Leo Messim w składzie zmierzą się z największą rewelacją trwającej imprezy. Kabowerdeńczycy jako debiutanci sensacyjnie wyeliminowali Urugwaj i przeszli grupę bez porażki. Zanotowali cenne remisy z Hiszpanią (0:0), Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0). Drugie miejsce w grupie to już ogromny sukces, ale piłkarze z Afryki wciąż marzą o kolejnej sensacji. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w TVP1 oraz TVP Sport, a także w internecie na TVPSport.pl.

3:30 w nocy: Kolumbia w starciu z Ghaną (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Nocny mecz dla europejskich widzów wskaże ostatnią drużynę grającą w 1/8 finału. W roli faworytów wystąpią Kolumbijczycy. Drużyna z Ameryki Południowej zdominowała grupę K, wyprzedzając Portugalię, Demokratyczną Republikę Konga i Uzbekistan. Ich dzisiejszy rywal, Ghana, awansował dalej z trzeciej pozycji, inkasując cztery punkty po zwycięstwie nad Panamą (1:0), bezbramkowym remisie z Anglią i porażce z Chorwacją (1:2). Afrykański zespół stanie przed szansą pomszczenia innych drużyn z tego kontynentu, które wcześniej stawiały twarde warunki gigantom, ale pożegnały się z mundialem. Nocną rywalizację będzie można śledzić na antenie TVP2, TVP Sport oraz w sieci na TVPSport.pl.

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