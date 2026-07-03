Aryna Sabalenka znów wywołała burzę! Dodała jedno zdjęcie, a fani: "Usuń to"

Aryna Sabalenka zamieściła na portalu X (dawniej Twitter) fotografię, która przedstawia jej bose stopy tuż obok stóp trenera, Antona Dubrowa. Ujęcie to, zrobione najpewniej po ciężkim treningu, miało być dowcipnym pokazaniem trudów przygotowań do jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych w roku. Białorusinka dodała do niego żartobliwy komentarz, który od razu podłapali internauci ze wszystkich zakątków globu.

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Jedno zdjęcie Aryny Sabalenki wywołało burzę. "Dziewczyno, usuń to"

„Oto dowód, że spędziliśmy więcej czasu na korcie niż na plaży. Szybkie pytanie: Czy Anton powinien otworzyć swoją stronę dla fanów ze stopami?” – zapytała liderka światowego rankingu we wpisie dołączonym do zdjęcia. W ten sposób sportsmenka nawiązała do znanej platformy z treściami dla dorosłych, puszczając oko do kibiców.

Odpowiedź internautów pojawiła się błyskawicznie, a ich opinie były mocno podzielone. Część z nich pochwaliła Białorusinkę za poczucie humoru i dystans do samej siebie. Z kolei inni uznali ten obrazek za zbyt kontrowersyjny lub po prostu dziwny, co wyrazili w negatywnych komentarzach. Użytkownicy sieci pisali zniesmaczeni: „Dziewczyno, usuń to”, „To jest po prostu dziwne”, „Aryna, co to ma być?”. Wiele osób sugerowało, że takie posty nie pasują do gwiazdy tego formatu.

W przeszłości Sabalenka już niejednokrotnie zaskakiwała w internecie swoim zachowaniem. Słynąca z ciętego języka i niesztampowych działań zawodniczka ma zarówno rzeszę fanów, jak i krytyków. Niezależnie od szumu w social mediach, pewne jest to, że obecnie skupia się w stu procentach na rywalizacji podczas trwającego Wimbledonu. Inne efektowne zdjęcia Białorusinki można zobaczyć w przygotowanej wyżej galerii.

Proof we’ve spent more time on court than at the beach 🤣Quick question “Should Anton open his (Only***s) feet page?”🤣 pic.twitter.com/lQHu5cC7Lq— Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) June 25, 2026