Aryna Sabalenka znów wywołała burzę! Dodała jedno zdjęcie, a fani: "Usuń to"

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-03 10:27

Aryna Sabalenka po raz kolejny udowodniła, że potrafi zwrócić na siebie uwagę nie tylko podczas meczu. Liderka rankingu WTA, która intensywnie trenowała przed Wimbledonem, wrzuciła do sieci kadr, jaki błyskawicznie obiegł internet i wywołał skrajne emocje. Zmieszani kibice prosili wprost: "Dziewczyno, usuń to".

Aryna Sabalenka zamieściła na portalu X (dawniej Twitter) fotografię, która przedstawia jej bose stopy tuż obok stóp trenera, Antona Dubrowa. Ujęcie to, zrobione najpewniej po ciężkim treningu, miało być dowcipnym pokazaniem trudów przygotowań do jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych w roku. Białorusinka dodała do niego żartobliwy komentarz, który od razu podłapali internauci ze wszystkich zakątków globu.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García. Piękność kibicuje mu na trybunach w czasie mundialu

Tenisistka Aryna Sabalenka na dwóch zdjęciach portretowych. O kontrowersyjnym wpisie sportsmenki przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 27

Jedno zdjęcie Aryny Sabalenki wywołało burzę. "Dziewczyno, usuń to"

„Oto dowód, że spędziliśmy więcej czasu na korcie niż na plaży. Szybkie pytanie: Czy Anton powinien otworzyć swoją stronę dla fanów ze stopami?” – zapytała liderka światowego rankingu we wpisie dołączonym do zdjęcia. W ten sposób sportsmenka nawiązała do znanej platformy z treściami dla dorosłych, puszczając oko do kibiców.

Odpowiedź internautów pojawiła się błyskawicznie, a ich opinie były mocno podzielone. Część z nich pochwaliła Białorusinkę za poczucie humoru i dystans do samej siebie. Z kolei inni uznali ten obrazek za zbyt kontrowersyjny lub po prostu dziwny, co wyrazili w negatywnych komentarzach. Użytkownicy sieci pisali zniesmaczeni: „Dziewczyno, usuń to”, „To jest po prostu dziwne”, „Aryna, co to ma być?”. Wiele osób sugerowało, że takie posty nie pasują do gwiazdy tego formatu.

W przeszłości Sabalenka już niejednokrotnie zaskakiwała w internecie swoim zachowaniem. Słynąca z ciętego języka i niesztampowych działań zawodniczka ma zarówno rzeszę fanów, jak i krytyków. Niezależnie od szumu w social mediach, pewne jest to, że obecnie skupia się w stu procentach na rywalizacji podczas trwającego Wimbledonu. Inne efektowne zdjęcia Białorusinki można zobaczyć w przygotowanej wyżej galerii.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Wimbledon
aryna sabalenka
tenis