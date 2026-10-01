Julia Dybowska pokazała wyjątkowo szczuplutkie ramiona! Internauci są podzieleni

Julia Dybowska wraca do Warszawy. Celebrytka zaprezentowała szczupłą sylwetkę

Na instagramowym profilu 35-letniej Julii Dybowskiej dominują ujęcia, na których prezentuje swoje ciało w skąpych strojach kąpielowych lub innych letnich kreacjach. Influencerka chętnie relaksuje się na luksusowych jachtach oraz czerpie z uroków słonecznej pogody w Dubaju. Lista jej ostatnich wakacyjnych kierunków jest zresztą wyjątkowo długa. Kilka tygodni temu pokazywała sylwetkę w Grecji, odwiedzając Ateny i Mykonos. Wcześniej fani mogli podziwiać ją we Włoszech, gdzie zwiedzała Sardynię, Sycylię oraz Portofino. Na mapie jej podróży znalazła się także Korsyka, Monako oraz francuskie Cannes. A to jeszcze nie koniec!

Zwiedzanie tych wszystkich miejsc zajęło jej zaledwie trzy miesiące, po czym celebrytka dotarła ostatecznie do Warszawy. Ze względu na panującą tu jesienną aurę, musiała zrezygnować ze strojów kąpielowych na rzecz cieplejszych ubrań. Przed obiektywem uśmiechała się szeroko w skórzanych spodniach i czarnym topie z ogromnym dekoltem na plecach. Ta konkretna kreacja uwydatniła bardzo szczupłe ramiona 35-latki, co wywołało komentarze - zachwyt u jednych, a u drugich poważne zaniepokojenie.

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Wyjątkowo szczupłe ciało influencerki od zawsze budzi ogromne kontrowersje w sieci. Głosy odbiorców są mocno podzielone, a jej najnowsze publikacje zbierają zarówno pochwały, jak i wyrazy silnego niepokoju. "To wygląda groźnie dla zdrowia" - alarmują jedni w sekcji komentarzy. Drudzy natomiast stają w jej obronie, pisząc z pełnym przekonaniem: "Absolutnie zachwycająca". Bohaterka zamieszania konsekwentnie milczy i zupełnie nie reaguje na toczące się wokół niej dyskusje, po prostu udostępniając kolejne fotografie. Obecnie jej poczynania na Instagramie śledzi imponujące 458 tysięcy stałych obserwatorów.

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