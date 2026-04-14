Julia Dybowska skończyła 35 lat. Fani przerażeni wyglądem modelki

Julia Dybowska i jej luksusowe życie z brytyjskim miliarderem

Dzięki swojemu wizerunkowi Julia Dybowska (35 l.) zyskała swego czasu miano "polskiej Barbie". Dzisiaj celebrytka skupia się przede wszystkim na prezentowaniu w internecie swojego opływającego w luksusy życia oraz wyjątkowo chudej figury. Choć jej początki wiązały się z modelingiem, to prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej związek ze starszym brytyjskim miliarderem, 65-letnim Robertem Tchenguizem.

Relacja między nimi rozpoczęła się w 2018 roku, a uczucie wybuchło błyskawicznie. Wkrótce potem Dybowska wprowadziła się do rezydencji bogacza w Londynie. Sytuacja wzbudziła niemałe kontrowersje, ponieważ pod tym samym dachem rezydowała wciąż żona biznesmena i jego dzieci. Ostatecznie to uczucie do "polskiej Barbie" okazało się silniejsze, mimo że media kilkukrotnie donosiły o rzekomych kryzysach w ich relacji.

Zaskakująca chudość Julii Dybowskiej. Obserwatorzy biją na alarm

Mimo że sam Tchenguiz rzadko gości na instagramowym profilu Dybowskiej, to pełno tam śladów jego hojności. Miliarder obsypuje ukochaną markowymi ubraniami, biżuterią oraz funduje luksusowe wyjazdy i pobyty w najlepszych hotelach. Julia z nieskrywaną przyjemnością relacjonuje to wszystko w sieci. Oglądając jej profil, można odnieść wrażenie, że jej życie to jedno, niekończące się pasmo wakacji.

Jednak to nie tylko luksusy przyciągają wzrok internautów. Modelka przeszła zauważalną przemianę, chętnie korzystając z dobrodziejstw medycyny estetycznej, a od kilku lat jej ciało wydaje się wręcz niepokojąco chude. Na publikowanych fotografiach celebrytka wcale nie ukrywa mocno zarysowanych kości. Co więcej, regularnie pokazuje się w skąpych kostiumach kąpielowych, dobierając pozy w taki sposób, aby maksymalnie wysmuklić i wydłużyć swoją sylwetkę.

Julia Dybowska w różowym bikini na 35. urodziny. Fani błagają o interwencję

Konto Julii Dybowskiej na Instagramie śledzi już ponad 470 tysięcy osób. Wśród nich jest spora grupa, która otwarcie wyraża troskę o zdrowie celebrytki. Od jakiegoś czasu pod jej postami pojawiają się liczne apele, by modelka poszukała wsparcia u profesjonalistów.

"Przepraszam, że to piszę pod Pani profilem, ale niestety nie mogę dać like, potrzebna Pani pomoc. Wszystkiego dobrego; Domyślam się, że potrzebujesz specjalisty, który Ci pomoże. Jesteś wartościowa. Proszę, rozważ skorzystanie z pomocy w związku ze swoimi zaburzeniami; Czy nikt nie widzi, że to anoreksja i to bardzo głęboka? Zagłodzone ciało kiedyś pięknej kobiety; Szanuj zdrowie, odżywiaj swoje ciało - komentują pod postami Dybowskiej. "

Tymczasem sama zainteresowana zdaje się kompletnie ignorować tego typu uwagi, z dumą eksponując swoją sylwetkę. 13 kwietnia obchodziła swoje 35. urodziny, co postanowiła uświetnić zdjęciami, na których pozuje w różowym bikini, trzymając tort w tym samym odcieniu. Na zdjęciach widać również ogromny bukiet róż, który sprawia wrażenie większego od samej solenizantki.

21