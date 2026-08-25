Kiedy ją zaparzysz, uzyskasz najlepszą odżywkę do monstery. Nowe liście wyrosną jak na drożdżach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-25 11:28

Stosowanie prostego naparu sprawi, że roślina błyskawicznie wypuści mnóstwo nowych liści. Odpowiednie składniki odżywcze do wzrostu monstery znajdziesz we własnej szafce kuchennej, co pozwala uniknąć kupowania drogich nawozów. Wystarczy regularnie podlewać kwiat tym sprawdzonym sposobem.

Kobieta zraszająca zieloną monsterę wodą ze spryskiwacza. O pielęgnacji roślin domowych przeczytasz na Eska.
Autor: Getty Images/ Getty Images Liście monstery ciemnieją? Zastosuj tę domową odżywkę, a plamy znikną
  • Zastosowanie taniego sposobu z wykorzystaniem kuchennych zapasów pozwala uzyskać wspaniałe efekty w uprawie roślin doniczkowych bez konieczności kupowania preparatów w sklepach.
  • Zwykły napar dostarcza monsterze potas oraz azot i fosfor, co bezpośrednio przekłada się na potężny system korzeniowy oraz intensywną zieleń okazałych blaszek liściowych.
  • Przygotowanie tego w pełni naturalnej odżywki do monstery zajmuje zaledwie kilka chwil i gwarantuje błyskawiczne zagęszczenie pędów oraz pojawienie się imponujących odrostów.

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Czarna herbata jako niezawodna domowa odżywka do monstery

Monstera to egzotyczna roślina pochodząca z deszczowych lasów Ameryki Południowej i Środkowej, która zdobyła ogromną popularność w polskich domach ze względu na swoje charakterystyczne dziurawe liście. Ten gatunek zachwyca swoim wyglądem i jednocześnie nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawą sukcesu w uprawie jest jednak dostarczenie roślinie optymalnej dawki niezbędnych minerałów. Właściciele monster w domu wcale nie muszą inwestować w drogie preparaty chemiczne. Znakomity nawóz do monstery można przygotować we własnej kuchni z klasycznej czarnej herbaty. Wystarczy zaparzyć mocny napój i poczekać do jego całkowitego wystygnięcia. Podlewanie monstery takim ostudzonym wywarem raz w miesiącu pobudza go do intensywnego wzrostu i wypuszczania nowych pędów. Należy jedynie pamiętać o kategorycznym unikaniu herbat aromatyzowanych oraz wszelkich owocowych dodatków.

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Pytanie 1 z 10
Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów?

Wpływ podlewania herbatą na prawidłowy rozwój monstery

Zastosowanie herbaty do odżywienia monstery u dostarcza roślinie wielu niezwykle cennych mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Ten powszechnie dostępny płyn obfituje w substancje stymulujące szybki przyrost masy zielonej. W składzie czarnej herbaty znajdziemy najważniejsze dla roślin doniczkowych pierwiastki. Obecny w napoju azot skutecznie napędza rozwój imponujących liści, podczas gdy fosfor buduje silny system korzeniowy. Z kolei potas doskonale poprawia ogólną kondycję całego okazu.

Zasady uprawy monstery i odpowiednie nawadnianie rośliny

Przed zakupem monstery warto dokładnie poznać jego codzienne wymagania. Kwiat ten silnie pnie się w górę i wymaga zamontowania solidnej podpórki. Najlepsze warunki do życia zapewnia mu rozproszone światło i żyzne podłoże o neutralnym odczynie. Niezbędnym elementem wyposażenia doniczki jest warstwa drenażowa odprowadzająca nadmiar cieczy. Pochodzenie z lasów deszczowych wymusza na hodowcy regularne zraszanie rośliny. Trzeba tylko pamiętać o używaniu do tego celu wyłącznie miękkiej wody po wcześniejszym przegotowaniu.

Nabłyszczanie liści kwiatów doniczkowych
Popularne rośliny doniczkowe w polskich domach
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