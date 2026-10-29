Narkotykowe laboratorium w gminie Sadowie. Policja zabezpieczyła blisko 680 kg klefedronu

Policja weszła na posesję w gminie Sadowie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Kielcach ustalili, że w budynkach gospodarczych na jednej z posesji w powiecie opatowskim mogą być wytwarzane narkotyki. Policjanci podejrzewali o to dwóch mężczyzn w wieku 36 i 62 lat. W działaniach prowadzonych 26 października uczestniczyli także funkcjonariusze wydziałów kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego, policjanci z Opatowa i Kielc oraz świętokrzyscy kontrterroryści. 62-latka zatrzymano na miejscu. 36-latek próbował uciec, ale po chwili został zatrzymany poza budynkiem.

Reaktor i blisko 680 kg klefedronu w budynkach gospodarczych

W pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze znaleźli pojemniki z substancjami chemicznymi. Na miejscu pracowali policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach oraz strażacy. Budynki dokładnie przeszukano dopiero po wykluczeniu zagrożenia. W jednym z pomieszczeń był reaktor, czyli zbiornik służący do produkcji nielegalnych substancji, noszący ślady użytkowania. Policjanci zabezpieczyli blisko 680 kilogramów klefedronu (4-CMC) w fazie krystalizacji, inne substancje, które mogły służyć do wytwarzania narkotyków, oraz niemal 2,5 tysiąca litrów cieczy. Jej skład chemiczny jest badany.

Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Podczas przeszukań znaleziono także dwa przedmioty przypominające broń palną. To, czy są bronią palną, wykaże ekspertyza. Zabezpieczono również 22 sztuki amunicji oraz ponad 25 tysięcy złotych w gotówce. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania narkotyków. 28 października sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za wytwarzanie narkotyków na taką skalę grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl