Odzyskane zabytki z Dankowa i Zielina. Tablice wrócą do kościołów

Tablice z Dankowa i Zielina odzyskano od kolekcjonera

Tablicę z kościoła w Dankowie, w gminie Strzelce Krajeńskie, po raz ostatni odnotowano w lutym 2009 roku. Po jej zaginięciu wpisano ją do bazy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako obiekt zaginiony w nieznanych okolicznościach. W październiku 2026 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał informację, że zabytek może znajdować się u kolekcjonera z województwa zachodniopomorskiego. Koordynator do spraw zabytków ustalił dane kolekcjonera i nawiązał z nim kontakt. Kolekcjoner przekazał, że kupił tablicę na targu staroci w 2010 roku.

Tablica z Dankowa upamiętnia poległych żołnierzy

Zabytek z Dankowa pochodzi z około 1870 roku. Wykonał go na drewnianym podłożu artysta podpisany jako P. Otto. Pierwotnie wisiał na ścianie miejscowego kościoła. Tablica upamiętnia żołnierzy z parafii w ówczesnym Tankowie, poległych w wojnach XIX wieku. Wymieniono na niej czterech poległych: muszkietera Friedricha Tappa, muszkietera Georga Friedricha Gerbera, fizyliera Carla Sommerfelda oraz strzelca Friedricha Hefensteina.

Tablica z Zielina nie figurowała w rejestrach

Podczas spotkania w Koszalinie kolekcjoner poinformował, że w 2010 roku kupił łącznie dwie tablice. Druga pochodziła z kościoła w Zielinie, w gminie Mieszkowice. Nie była wcześniej poszukiwana ani ujęta w rejestrach kościelnych czy konserwatorskich. Obiekt wykonano w 1885 roku, a jego fundatorem był Karl von Lüttichau, właściciel majątku w Zielinie. Tablica upamiętnia mieszkańców Zielina, poległych w wojnach duńskiej, prusko-austriackiej oraz francusko-pruskiej. Wśród nich byli Carl August Beyersdorff, Friedrich Wilhelm Koppe, Friedrich Wilhelm Theodor Stübbe i Carl Ernst Kettlitz.

Tablice wrócą do kościołów w Dankowie i Zielinie

28 października 2026 roku koordynator do spraw zabytków i Błażej Skaziński, kierownik gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, odebrali tablicę z Dankowa od kolekcjonera w Koszalinie. Kolekcjoner sam zaproponował również zwrot drugiej tablicy do kościoła w Zielinie. Tablicę z Zielina przewieziono do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W najbliższych dniach tablica ma zostać oficjalnie przekazana proboszczowi parafii.

Źródło: Policja.pl