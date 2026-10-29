Mateusz Żukowski strzelił gola Bayernowi Monachium! Później miał miejsce pogrom

Mateusz Żukowski wpisał się na listę strzelców w pucharowym starciu przeciwko Bayernowi Monachium.

Polski kadrowicz, który w ostatnim czasie zastępował Roberta Lewandowskiego, wyrównał stan meczu na 1:1 po uderzeniu z dystansu.

Monachijczycy ostatecznie rozbili zespół Magdeburga aż 6:1, zapewniając sobie tym samym przepustkę do 1/8 finału Pucharu Niemiec.

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Mateusz Żukowski strzela Bayernowi Monachium w Pucharze Niemiec

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w dziesiątej minucie spotkania, kiedy na listę strzelców wpisał się Michael Olise. Francuski skrzydłowy od dłuższego czasu prezentuje znakomitą dyspozycję, co potwierdził szybkim trafieniem do bramki przyjezdnych. Zespół z Monachium nie cieszył się jednak długo z korzystnego rezultatu, ponieważ zaledwie pięć minut później odpowiedział Mateusz Żukowski.

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Powoływany przez selekcjonera Jana Urbana reprezentant Polski zdecydował się na uderzenie z dystansu w piętnastej minucie gry. Tym samym doprowadził do remisu i zdobył swoją trzecią bramkę w trwającej edycji Pucharu Niemiec. Snajper Magdeburga znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji strzeleckiej. W aktualnych rozgrywkach ligowych zgromadził już na swoim koncie 5 goli, a trafienie przeciwko Bayernowi tylko potwierdza jego wysoką dyspozycję.

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Wynik remisowy widniał na tablicy świetlnej wyłącznie do 21. minuty meczu. Właśnie wtedy podanie Olise wykorzystał pozyskany w letnim oknie transferowym Marokańczyk Ismael Saibari, który ponownie dał prowadzenie faworyzowanym gospodarzom. W drugiej połowie przewaga mistrzów Niemiec nie podlegała już żadnej dyskusji.

W 50. minucie Olise pewnie wykorzystał rzut karny, a kolejne bramki dokładali Alphonso Davies oraz następny z letnich nabytków, niemiecki kadrowicz Nathaniel Brown. Ostateczny wynik na 6:1 ustalił 19-letni utalentowany Portugalczyk David Daiber. Broniący trofeum Bayern, który wygrywał te rozgrywki rekordowe 21 razy, bez najmniejszych problemów zameldował się w następnej fazie turnieju.

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Warto odnotować, że drużyna ze stolicy Bawarii po raz drugi z rzędu musiała radzić sobie bez trenera Vincenta Kompany’ego. Czterdziestoletni szkoleniowiec z Belgii zasłabł podczas piątkowych zajęć treningowych, po czym od razu został przetransportowany do szpitala. Mimo że w środę lekarze wypisali go z kliniki, w najbliższych dniach nie będzie mógł prowadzić piłkarzy z ławki rezerwowych. Jak przekazał dyrektor sportowy klubu Max Eberl, kłopoty zdrowotne trenera wynikały z podrażnienia opon mózgowych, które było skutkiem ostrej infekcji wirusowej.