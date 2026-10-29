Zatrzymanie w gminie Milejów. 51-latek miał zaatakować nożem i usłyszał 10 zarzutów

Atak na 52-latka i włamanie do jego domu

Jak ustalili łęczyńscy kryminalni, w połowie października na jednej z ulic w Milejowie 51-latek podszedł do 52-latka jadącego na wózku elektrycznym. Miał uderzać go pięściami, przeszukać jego odzież i żądać od niego pieniędzy. Następnie przyłożył mu nóż do szyi i zakazał informowania kogokolwiek o zdarzeniu. Kolejnej nocy miał włamać się do domu tego samego mężczyzny, ale został spłoszony i nie zdołał niczego ukraść.

Atak nożem w parku i groźby wobec rodziny

Do kolejnego zdarzenia doszło w rejonie parku w Milejowie. Policjanci ustalili, że 51-latek chodził z nożem i zaczepiał przechodniów. Gdy 25-latek zareagował na jego zachowanie, mężczyzna miał uderzyć go nożem w okolice twarzy, powodując obrażenia. Kilkanaście dni później miał ponownie zaatakować tego samego mężczyznę, tym razem uderzając go pięścią w twarz. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika także, że groził zabójstwem członkom swojej rodziny.

Włamania i kradzież roweru sprzed banku

Według policji 51-latek włamał się do altany ogrodowej i pomieszczeń gospodarczych, skąd ukradł elektronarzędzia. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się między innymi szlifierki, kosiarka ogrodowa, prostownik i wiertarka o łącznej wartości ponad 3000 zł. Mężczyzna jest także podejrzany o kradzież roweru wartego 2000 zł, pozostawionego przed budynkiem jednego z banków. Podczas przeszukania mieszkania 51-latka kryminalni odnaleźli część skradzionych rzeczy i zabezpieczyli dwa noże.

51-latek usłyszał 10 zarzutów i trafił do aresztu

We wtorek 51-latek został doprowadzony do prokuratury. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia mu 10 zarzutów, między innymi usiłowania rozboju, kierowania gróźb karalnych, kradzieży z włamaniem, naruszenia nietykalności cielesnej w związku z podjętą interwencją oraz naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Dwa z zarzucanych czynów miały charakter chuligański. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 51-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl