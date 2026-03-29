Joanna Przetakiewicz pokazała wielkanocny stół. Zaskakujący wybór kolorów i astronomiczne ceny

Gwiazdy polskiego show-biznesu szykują się na Wielkanoc

Zbliżają się święta wielkanocne, co oznacza, że znane osoby zaczynają wprowadzać świąteczny klimat do swoich domów. Ostatnio swoimi dekoracjami pochwaliła się 35-letnia Klaudia Halejcio. Jej okazała willa zamieniła się w prawdziwą krainę wiosny, gdzie królują zające w przeróżnych rozmiarach oraz dekoracje z mchu. Całość uzupełniają pisanki, bazie, kwiaty, a na nagraniu opublikowanym przez influencerkę można było dostrzec nawet żywe kaczki.

Swoją wizję wielkanocnego stołu zaprezentowała również 58-letnia Joanna Przetakiewicz. Znana bizneswoman wybrała zupełnie inny kierunek niż jej młodsza koleżanka. Przetakiewicz konsekwentnie stawia na luksusową elegancję, decydując się na dominację czerni i złota, odchodząc od typowych, wiosennych motywów.

Luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Za dodatki trzeba słono zapłacić

Na swoim profilu na Instagramie Joanna Przetakiewicz udostępniła wideo, na którym widać proces dekorowania wielkanocnego stołu. Choć i u niej nie zabrakło motywów zajęczych, zostały one podane w wyjątkowo eleganckiej formie. Na długim stole rozłożono głęboko czarny obrus, a w tym samym kolorze utrzymane są również świeczniki i wazony wypełnione białymi kwiatami. Zgodnie z gustem Przetakiewicz, całą kompozycję dopełniają złote akcenty.

Wiele z pokazanych na nagraniu elementów to produkty z jej własnej marki, La Mania Home, których ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za komplet kryształowych szklanek trzeba zapłacić 339 złotych, a dopasowana do nich karafka to koszt 750 złotych. Jeśli ktoś marzy o piciu kawy z takiej samej filiżanki jak milionerka, musi przygotować 149 złotych za sztukę wraz ze spodkiem. Jeszcze więcej, bo 159 złotych, kosztuje wersja przeznaczona do espresso.

