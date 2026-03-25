Joanna Przetakiewicz pokazała odmienioną twarz. Widać różnicę po zabiegach?

Joanna Przetakiewicz funkcjonuje w polskim show-biznesie od wielu lat, a jej aparycja zmieniała się z biegiem czasu. Choć lata mijają, 58-latka wciąż prezentuje się rewelacyjnie. Gwiazda nie ukrywa, że w walce z upływem czasu aktywnie pomaga naturze. Niedawno pojawiła się na jednej z imprez i otwarcie opowiedziała o swoim najnowszym zabiegu. Założycielka marki LaMania podkreśliła, że skutkiem ubocznym jest wciąż widoczna opuchlizna.

Zabiegi Joanny Przetakiewicz pod lupą. Co poprawiła?

Podczas wspomnianego wyjścia na czerwony dywan bizneswoman zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej stylizacji i z perfekcyjnie ułożonymi blond włosami. Uwagę zwracała jednak przede wszystkim jej twarz.

Ostatnio zrobiłam radiofrekwencję mikroigłową pod oczy, więc jestem jeszcze cały czas spuchnięta. Zrobiłam również BBL, światło szerokopasmowe, żeby mieć bardziej gładką, napiętą skórę. Ale akurat z laserami w ogóle nie przesadzam. Raczej tego unikam, bo dla dojrzałej skóry typowej Polki, czyli delikatnej skóry, uważam, że jeżeli chodzi o lasery, to robić raz w roku. To jest wszystko - wyznała 58-latka w rozmowie z Plejadą.

Dopytywana przez dziennikarzy, czy kiedykolwiek żałowała ingerencji w swoją urodę, odpowiedziała bez ogródek:

Nie. Nie ma niczego takiego. Na pewno miałam szczęście do lekarzy, do których chodziłam. Nikt nie przesadził, nie zrobił mi botoksu, który mi zamroził całą twarz.

Joanna Przetakiewicz szczerze o poprawianiu urody

Projektantka należy do wąskiego grona gwiazd, które bez owijania w bawełnę mówią o wizytach w gabinetach medycyny estetycznej. W wywiadzie udzielonym portalowi Świat Gwiazd Przetakiewicz wyliczyła swoje zabiegi:

Ja dużo robię, mówię o tym i nie udaję, że to wszystko jest od brania witaminy C. Robiłam nitki, zrobiłam kiedyś, jeszcze kilka lat temu, wypełnienie tłuszczem pod oczami. Tak zwany fat transfer, który spowodował, że nie miałam podkrążonych oczu. Robię lasery, robię wszystkie LED Light możliwe, kobido masaże.

Joanna Przetakiewicz konsekwentnie odrzuca narzucane przez społeczeństwo koncepcje "godnego starzenia się". Uważa, że to indywidualna sprawa każdego człowieka, jak chce wyglądać i w jaki sposób dbać o siebie w każdym wieku. Jej zdaniem, to my sami powinniśmy decydować o tym, jakim zabiegom poddajemy swoje ciało i twarz.

