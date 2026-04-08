On Air Music Awards 2026 - prowadzący. Kim są gospodarze gali rozdania nagród?

On Air Music Awards 2026 to wyjątkowe wydarzenie dla świata muzyki i jej fanów. Nagrody trafiają do artystów oraz utworów, które w minionym roku najczęściej rozbrzmiewały w polskich rozgłośniach radiowych. Wśród nominowanych nie brakuje więc także hitów i wykonawców dobrze znanych słuchaczom Radia ESKA. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego show, które będzie transmitowane 9 kwietnia o 20:50 w TVN. Zobaczymy nie tylko przemowy laureatów, ale też muzyczne występy. Na scenie zaprezentują się Doda, Maryla Rodowicz, Feel, Roxie Węgiel, Kuba i Kuba, Oskar Cyms, Zalia, Kaeyra i Grzegorz Hyży. Prowadzącymi gali będą Izabella Krzan, Damian Michałowski i Agata Zjawińska. Co warto o nich wiedzieć?

IZABELLA KRZAN przejmuje ESKA.pl

Izabella Krzan najpierw dała się poznać jako Miss Polonia 2016, ale szybko zamieniła konkursową scenę na telewizję. Przez kilka lat była jedną z rozpoznawalnych twarzy TVP. Prowadziła m.in. "Koło Fortuny" i "Pytanie na śniadanie". Po odejściu z telewizji publicznej pojawiła się w Kanale Zero, a potem trafiła do TVN, gdzie dołączyła do "Dzień Dobry TVN" i dostała kolejne duże formaty rozrywkowe, w tym galę On Air Music Awards 2026.

Damian Michałowski to dziennikarz i prezenter telewizyjny, który od lat związany jest z mediami informacyjnymi i śniadaniowymi. Zaczynał w radiu, później pracował w TVN, gdzie prowadził serwisy informacyjne, a szeroką rozpoznawalność przyniosła mu rola współprowadzącego "Dzień Dobry TVN".

Agata Zjawińska to dziennikarka związana głównie z mediami informacyjnymi i radiem. Przez lata pracowała w TVN oraz w redakcji "Dzień Dobry TVN", gdzie przygotowywała materiały reporterskie i prowadziła rozmowy na tematy społeczne.